Apple'ın CEO'su: iPhone X kahveden ucuz

Apple'ın en pahalı iPhone modeli olan iPhone X ile ilgili şirketin CEO'sundan ise ilginç bir açıklama geldi.

Dün ABD, Rusya, İngiltere gibi ülkelerde satışa sunulan iPhone X'in pahalı olduğu eleştirilerine şirketin bir numaralı isminden yanıt geldi.

ABD'deki müşteriler için konuşan Tim Cook, bu fiyatın kullanıcıların kahveye ayırdığı bütçeden daha az olduğunu savundu.

iPhone X'i ayda 33 dolara satın almanın mümkün olduğunun altını çizien Cook, bunun bir ay boyunca alınan kahvenin toplam fiyatından daha az olduğunu savundu.

Peki iPhone X Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone 8 ve 8 Plus 20 Ekim'den itibaren satışa sunuldu, iPhone X için ise biraz daha beklememiz gerekecek.

Apple'ın 10. yıla özel ürettiği iPhone X 64 GB modeli Türkiye'de Apple Store'da 6099 liraya satılacak.

iPhone X 256 GB modeli ise 6899 liraya satışa sunuldu.

Peki iPhone X'in dünyada fiyatları ne durumda?

İşte ülke ülke yeni iPhone modellerinin fiyatları...

iPhone X: 999 dolar (ABD)

iPhone 8: 699 dolar (ABD)

iPhone 8 Plus: 799 dolar (ABD)

iPhone X: 1579 dolar (Avustralya)

iPhone 8: 929 dolar (Avustralya)

iPhone 8 Plus: 1299 dolar (Avustralya)

iPhone X: 1149 euro (Almanya)

iPhone 8: 799 euro (Almanya)

iPhone 8 Plus: 909 euro (Almanya)

iPhone X: 1159 euro (Fransa)

iPhone 8: 809 euro (Fransa)

iPhone 8 Plus: 919 euro (Fransa)

iPhone X: 1159 euro (İspanya)

iPhone 8: 809 euro (İspanya)

iPhone 8 Plus: 919 euro (ispanya)

iPhone X: 1189 euro (İtalya)

iPhone 8: 839 euro (İtalya)

iPhone 8 Plus: 949 euro (İtalya)

iPhone X: 999 sterlin (İngiltere)

iPhone 8: 649 strelin (İngiltere)

iPhone 8 Plus: 799 sterlin (İngiltere)