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Apple'den HomePod kullanıcılarını üzecek açıklama

Apple, henüz satışa yeni çıkarttığı HomePod isimli akıllı hoparlör modelinin garanti dışında kalacak şekilde bozulması durumunda tam 279 dolar karşılığında tamir hizmeti vereceğini duyurdu.

11 Şubat 2018 Pazar 11:08
Apple'den HomePod kullanıcılarını üzecek açıklama

HomePod’la ilgili merak konusu olan “Cihaz garanti dışı kalırsa ne olacak?” sorusuna yanıt veren Apple firması“Eğer sorun AppleCare+ ve tüketici haklarının sağladığı garanti kapsamı dahilindeyse hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek. Ancak yaşanan problem garanti dışındaysa, bunun için ekstra ücret ödemeniz gerekecek” şeklinde açıklama yaptı.

Garanti dışı kalmış HomePod'ların tamir ücreti olarak ise kullanıcılardan 279 dolar değerinde bir fatura çıkacağını açıkladı.

Yakın zamanda satışa çıkan HomePod’un satış fiyatı 349 dolar.

Eğer HomePod’u tamir ettirmek için bir de kargo parası vermek zorunda kalırsanız, 279 $‘ın üstüne 19,95 $‘lık nakliye bedeli vermeniz gerekiyor. 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 11:08
  1. HomePod
  2. Apple

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