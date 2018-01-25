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Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!

Apple, App Store'dan satılan uygulamalar ve uygulama içi satın almalara zam yaptı. Zamdan etkilenen birkaç ülke arasında Türkiye de yer aldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:34
Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!

Vergi konusunda çok eleştirilen ve ABD'deki son yasa ile deniz aşırı ülkelerdeki parasını anavatanına sokan Apple, dünyanın geri kalanında da vergi açılımı yaptı. Ancak bu açılım kullanıcıların cebini yakacak. Apple, App Store'dan satılan uygulamalar ve uygulama içi satın almalara zam yaptı. Zamdan etkilenen birkaç ülke arasında Türkiye de yer aldı.

YÜZDE 18 ZAM UYGULANACAK

Apple'dan uygulama geliştiricilerine gönderilen bir e-postada, artık Ermenistan, Belarus, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye'de uygulamaların vergili fiyatlarıyla satılacağını duyurdu. Buna göre, Türkiye'deki iOS kullanıcıları uygulamalar için yüzde 18 daha fazla ödeyecek.

Ermenistan ve Belarus'a yüzde 20 zam yapılırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zam oranı ise yüzde 5 olarak duyuruldu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 13:34
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