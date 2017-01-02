Apple'dan kontrol edilecek akıllı ampül geliyor

Akıllı ev çözümleri son dönemin yükselen trendlerinden ülkemizde de birçok yeni ürünün teknoloji raflarında görünmeye başlandığı dikkatlerden kaçmıyor. Bu alanda en çok bilinen ürünler ise akıllı ampuller. Akıllı telefon üzerinden rengi değiştirilebilen, belirlenen saatlerde açılıp kapatılan bu yeni nesil ürünlerin yakın geleceğine dair önemli işaretlerden biri de CES 2017 kapsamında sahne alıyor.

CES 2017’de öne çıkan ürünlerden biri de dünyanın hub’a gerek duyulmaksızın çalışabilen ilk Apple HomeKit akıllı ampulu The Sylvania Smart Multicolor LED. ABD merkezli üreticinin yeni modelinde evi renk cümbüşüne dönüştürmek garanti.

Akıllı ampulle bağlantı için hub’a gerek duyulmaması dikkat çekici bir yenilik ve gerekli Wifi sinyalleri Zigbee protokolü ile sağlanıyor.

Apple HomeKit uyumluluğu, iOS kullanıcıları için birkaç önemli avantajı da beraberinde getiriyor. En dikkat çekici özellik Apple’ın sanal asistanı Siri ile ampulün açılıp kapatılabilmesi. Ayrıca rengin parlaklığı ve tonları da sesli komutla değiştirilebiliyor.

Ek olarak Home uygulaması üzerinden de kontrolü mümkün. Buradan da otomatik olarak aktif olan senaryolar oluştururulabiliyor; örneğin kombi açılıp ışık kısılabiliyor. Bir diğer öne çıkan özellik olarak akıllı ampul, hiçbir iOS uygulamasına gerek olmaksızın iPhone’un Kontrol Merkezi’ne yerleştirilip buradan da açılıp kapatılabiliyor.

Üretici firma Sylvania’nın nasıl bir fiyat stratejisi izleyeceği henüz bilinmezken ortalama 40 dolar şeklinde etiket beklentisi söz konusu. Satışların 2017 başından itibaren Amazon üzerinden sağlanacağı da verilen bilgiler arasında.