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Apple'ın Türkiye haritasındaki ilginç hata

Apple Maps’te yer alan Türkiye haritasına Afyon’un adı yanlış yazıldı.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:40
Apple'ın Türkiye haritasındaki ilginç hata

Apple'ın Google Maps'e rakip olarak geliştirdiği harita uygulaması Apple Maps (Apple Haritalar) bu aralar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri.

AFYON’UN ADINI YANLIŞ YAZDILAR

Bu popüleritenin sebebi ise uygulamaya gelen bir özellikten ziyade Maps'te yer alan bir hata.  Bu hata özellikle Türk kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

Zira Apple'ın Haritalar uygulamasında Afyonkarahisar'ın adı yanlış yazılmış durumda.

AFYONKARAHİSAR OLDU AYFONKARAHİSAR

Dün pek çok iPhone kullanıcısı Afyonkarahisar'ın 'Ayfonkarahisar' olarak yazıldığını fark etti. Apple'ın bu hatayı kısa süre içinde düzeltmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:40
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