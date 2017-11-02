Apple'ın Türkiye haritasındaki ilginç hata
Apple Maps’te yer alan Türkiye haritasına Afyon’un adı yanlış yazıldı.02 Kasım 2017 Perşembe 14:40
Apple'ın Google Maps'e rakip olarak geliştirdiği harita uygulaması Apple Maps (Apple Haritalar) bu aralar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri.
AFYON’UN ADINI YANLIŞ YAZDILAR
Bu popüleritenin sebebi ise uygulamaya gelen bir özellikten ziyade Maps'te yer alan bir hata. Bu hata özellikle Türk kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.
Zira Apple'ın Haritalar uygulamasında Afyonkarahisar'ın adı yanlış yazılmış durumda.
AFYONKARAHİSAR OLDU AYFONKARAHİSAR
Dün pek çok iPhone kullanıcısı Afyonkarahisar'ın 'Ayfonkarahisar' olarak yazıldığını fark etti. Apple'ın bu hatayı kısa süre içinde düzeltmesi bekleniyor.