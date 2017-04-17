Apple’dan efsane değişim

Apple, iPad kullanıcılarını sevindirecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Teknoloji devi, iPad kullanıcılarının tamire getirdiği cihazları iPad Air 2 ile değiştirme imkanı sunuyor.

2012 yılında ortaya çıkan arızalı iPad 4’leri tamir için servise götürdüğünüzde yetkililer, cihazı 2014 yılında çıkan iPad Air 2 ile değiştirebiliyor. Kullanıcıların kafasını karıştıran uygulama ise Apple, değişim işlemlerini bire bir cihazlarla değiştiriyor. Fakat 9to5Mac sitesinden elde edilen bilgilere göre firma, eski iPad’leri iPad Air 2 ile değiştiriyor. Hafıza seçenekleri bakımdan da farklılık gösteren iki cihazın değişimleri durumunda ise kullanıcılar iki katı hafızaya da beraberinde kavuşmuş oluyor. Çünkü iPad 4’ün 16GB’lık ve 64GB’lık hafıza seçenekleri bulunuyor. iPad Air 2’de ise bu hafızalar 32 ve 128GB’lık varyasyonlara denk geliyor. Böylece bu değişim sayesinde kullanıcı otomatik olarak iki katı hafızaya kavuşmuş oluyor.

Apple Insider sitesi ise iPad’lerin iPad Air 2’lerle değiştirilmesinin her mağazada mümkün olmadığını ifade ediyor. Söz konusu değişimi mağaza yönetiminin inisiyatifine bırakıldığı dile getiriliyor. Ayrıca mağaza yöneticisi isterse bu değimi nadir durumda 2017 iPad’le dahi değiştirebiliyor.