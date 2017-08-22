Apple'dan çok ilginç iş ilanı! Tek o gördü

815 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli markası Apple’da kariyer yapmak pek çok mühendisin hayali. Şirket web sitesine hayalini gerçekleştirmek isteyenler için iş ilanı gizledi.

ABD’li güvenlik editörü Zach Whittaker, sitede gezinirken ilanı buldu. Whittaker işe alındı mı bilmiyoruz ancak ortaya çıkan gizli ilan kaldırıldı.