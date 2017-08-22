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Apple'dan çok ilginç iş ilanı! Tek o gördü

Apple'ın gizli iş ilanını bulan ABD’li güvenlik editörü Zach Whittake sitede gezinirken ilanı buldu ardından ilan kaldırıldı.

22 Ağustos 2017 Salı 09:25
Apple'dan çok ilginç iş ilanı! Tek o gördü

815 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli markası Apple’da kariyer yapmak pek çok mühendisin hayali. Şirket web sitesine hayalini gerçekleştirmek isteyenler için iş ilanı gizledi.

ABD’li güvenlik editörü Zach Whittaker, sitede gezinirken ilanı buldu. Whittaker işe alındı mı bilmiyoruz ancak ortaya çıkan gizli ilan kaldırıldı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:25
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