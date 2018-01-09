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Apple'a büyük şok! Savcılık harekete geçti...

Paris savcılığı, eski model telefonları bir program yardımıyla "bilerek yavaşlattığı iddiaları" üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma başlattı

09 Ocak 2018 Salı 07:35
Apple'a büyük şok! Savcılık harekete geçti...

Paris savcılığı, şikayetler üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 27 Aralık 2017'de yapılan başvurunun incelenerek, Amerikan teknoloji devi Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Apple, eski model telefonlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarının ortaya atılması sonrası önce bunu itiraf etmiş, daha sonra da bir özür yazısı yayımlayarak batarya değişim ücretlerinde büyük indirime gidileceğini  açıklamıştı.

Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde de şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 07:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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