Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Apple'a 1 trilyon dolarlık dava açılıyor

Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlattığını açıklamasının yankıları halen sürerken, bir grup avukatın ABD'de Apple'a karşı 1 trilyon dolarlık dava açmaya hazırlanıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 08:09
Apple'a 1 trilyon dolarlık dava açılıyor

Eskiyen iPhone modellerinin yavaş çalışmaya başlaması tüm iPhone kullanıcılarının ortak şikayeti; ancak hiçbir zaman Apple bu konuda net bir açıklama yapmamış; her iOS güncellemesinde iPhone'lar biraz daha yavaşlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Apple'dan yapılan açıklamada eski iPhone modellerinin neden yavaşladığı resmiyet kazandı. Apple, bir ‘güvenlik önlemi’ olarak iPhone’ların pil kapasitesi %80’in altına düştüğünde işlemci hızını otomatik olarak yavaşlatıyordu. Böylece kullanıcılar rastgele kapanan telefon ya da hızlı biten şarjla uğraşmak yerine daha yavaş bir telefon kullanıyorlardı.

APPLE'A 1 TRİLYON DOLARLIK DAVA

iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'a karşı ciddi bir tepki oluşurken, Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise Apple’a açtıkları davada rekor bir tazminat talebinde bulundu. Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile Apple’dan 999,999,999,000 dolar (Yaklaşık 4 trilyon TL) talep ediyor.

Violetta Mailyan’ın talep ettiği tazminat miktarı her ne kadar gerçekçi olmasa da davasında son derece haklı. Zira Mailyan dava dosyasında Apple’ın kasıtlı olarak cihazları yavaşlatarak  tüketicileri daha yeni model iPhone almaları için kandırdığını belirtiyor.

2018 YILININ İLK TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETİ APPLE OLACAK

Finans haberleri web sitesi Barron’un yayımladığı araştırma raporunda, Apple’ın 2018 yılında 1 trilyon dolarlık piyasaya değerine nasıl ulaşacağı konusu geniş bir şekilde ele alınıyor. iPhone X, Çin pazarındaki büyüme, hisse satın alımları, ABD’deki son vergi reformu ve daha fazlasıyla Apple’ın şirket değerini artırma noktasında büyük bir ivme kazanması bekleniyor.

Barron, şu anda piyasa değeri 900 milyar dolar civarında olan Apple’ın, iPhone X ve müşterilerine sunduğu hizmetleri sayesinde piyasa değerini arttırmasını bekliyor.

Apple, en sonki çeyrekteki mali yılda 48.3 milyar dolar kar ile 229.2 milyar dolar gelir elde etti. Apple, hisse değerini yıl boyunca yüzde 50 artırırken, hisse başına kazanç ise yüzde 11 artış gösterdi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 08:09
  1. Şirketler Haberleri
  2. Şirketler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Depoda cesedi bulunan şahsın öldürüldüğü anlaşıldı
    1. Depoda cesedi bulunan şahsın..
    2. 2018'de kim ne kadar maaş alacak?
    3. Bir ülkeden daha FETÖ'ye darbe geldi
    4. Sanayi Bakanı Özlü: Yerli otoya..
    5. Apple'a 1 trilyon dolarlık dava açılıyor
    6. Sudan'ın Türkiye ile Sevakin Adası..
    7. Filistin’in tanınması için Avrupa’ya..
    8. 2018'de kim ne kadar maaş alacak?
    9. Yazılımın babayiğitleri hazır
    10. Sınır kalkanı için geri sayım başladı
    11. TSK'dan K.Irak'a operasyon: 11..
    12. Emniyet teyakkuzda! 37 bin polis görev..
    13. O açıklama başlarına bela oldu… 1..
    14. 10 yıl sonra hem üretimi bitti hem..
    15. ABD'den Suriye ve Esed kararı!
    16. İstanbul’daki dev AVM rekor fiyata..
    17. Yine öğrenciler, yine aynı görüntüler!
    18. Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi..
    19. An be an böyle görüntülendi! 10..
    20. Vatandaşlardan ihbar yağdı! Eve..
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar