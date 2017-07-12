Apple yeni veri merkezi açıyor

ABD'li teknoloji firması Apple'ın, Çin'in güneyinde bulunan Guicou eyaletindeveri merkezi açacağı bildirildi.

Eyaletin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Apple'ın Çin'deki ilk veri merkezini, Gui'an Yeni Gelişim Bölgesi'ne açacağı belirtildi.

Çin ana karasındaki iCloud servislerinin yürütüleceği merkez için firmanın, bir milyar dolar yatırım yapacağı kaydedildi.

Merkezin güç kaynağının tamamen yenilenebilir enerji olacağı ifade edilen bu yatırımın, Çin'in güneyinde yeşil enerji alanında pilot bir çalışma niteliğini taşıyacağı aktarıldı.