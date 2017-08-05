Apple Watch Series 3 hangi yeniliklerle geliyor?

Dünyanın en büyük akıllı telefon devlerinden olan Apple markasının, akıllı saati Apple Watch ile ilgili teknoloji tutkunlarını sevindirecek gelişmeler meydana geldi. Apple üreticisi, Apple Watch’un yeni serisini üretmek üzere faaliyetlere başladı. Apple Watch 3 olarak adlandırılarak piyasaya sürülecek telefonun yeni serisinin hangi özellikleri taşıyacağına dair yeni bilgiler geldi. Gelen bu bilgiler doğrultusunda Apple Watch Series 3’le kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor?

APPLE WATCH 3 SERIES’LE GELECEK OLAN YENİLİKLER!

Apple Watch Series 3’le birlikte gelecek olan yenilikleri incelediğimizde Bloomberg'in raporuna göre; Apple Watch Series 3, LTE modemine sahip olacak. Rapor ayrıca Apple Watch'ta tasarım değişikliğinin zamanının geldiğini belirtiyor. Bu doğrultuda Apple Watch Series 3, yeni LTE özelliği ile artık iPhone'dan bağımsız çalışabilir.

Apple Watch Series 3’e gelecek olan LTE çipi sayesinde, artık Apple Music, sosyal medya uygulamaları ve diğer internet gereksinimi olan uygulamalar, iPhone'a gerek kalmadan direkt Apple Watch Series 3 üzerinden kullanılabilecek.

Apple Music üzerinden, artık her yerde müzik dinlenebileceği, iMessage’dan telefona bağlı kalmadan mesaj atılabileceği, kısaca internet üzerinden yapılması gereken ve dolayısıyla iPhone ile bağlantı gerektiren her türlü işlemin Apple Watch üzerinden yapılabileceği belirtiliyor.

Yine Bloomberg tarafından gelen rapora göre, Apple'ın bu yılın içinde yerleşik hücresel bağlantı özelliğine sahip bir Apple Watch modelini piyasaya sürmeyi planladığını bildiriyor.

Hücresel bağlantı özelliğinin Apple Watch Series 3 akıllı saatine gelmesi kullanıcılara, Apple Watch'ta ses yayını, mesaj gönderme, Wi-Fi veya yakında bir iPhone'a ihtiyaç duymadan telefon görüşmeleri yapma gibi olanaklar sağlayabilecek.

Pil konusunda da iyileştirmelerin yapılacağı saatte gelişmiş yeni nesil işlemciyle birlikte performans konusunda da ciddi artışların yaşanacağı düşünülüyor. Yeni Apple Watch’un detaylarının yakında ortaya çıkması bekleniyor.