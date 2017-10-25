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Apple ve Samsung yine mahkemelik oldu… Sebebi ise…

Apple ile Samsung patent savaşları dur durak bilmiyor. Sonuca ulaşmış gibi görünen davayı Samsung'un başarılı temyizi, yine uzattı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:11
Apple ve Samsung yine mahkemelik oldu… Sebebi ise…

Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz ama değişmemekte inat eden bazı şeyler var. Bunlardan biri de Apple ile Samsung'un hiç durmayan şekilde devam eden davaları. Apple, akıllı cep telefonu tasarımları konusundaki ihlalleri sebebiyle Samsung'a dava açmaya devam ediyor.

Dava ilk olarak 2011'de başlamıştı ve Samsung'un avukatları 1 milyar dolar cezayı 399 dolara indirmeye başardığında bir sonuca ulaşmış gibiydi. Ama Aralık ayındaki başarılı bir temyizin ardından, Samsung bir avantaj daha elde edebilecek gibi görünüyor.

ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Lucy Koh davaya yıllardır bakıyor ve Pazar günü yeni bir davaya onay verdi. Patent avukatı Florian Mueller, yargı kararını ilk fark eden kişiydi ve %30 şansla tarafların olayı mahkeme salonu dışında halledeceğini ifade etti.

Peki, neden şimdi yeni bir duruşma olacak? İlk yargı kararı, Apple'ın patentlerini ihlal eden Samsung telefonlarını satış kârı üzerinden cezalandırmıştı, ama Galaxy Note 8 yapımcısı zararın ayrı ayrı parçalar üzerinden hesaplanması gerektiğini, telefonun bütününün üzerinden olmaması gerektiğini ileriye sürdü.

Yani burada ileriye sürülen fikir, Samsung'un akıllı telefonunun her parçasının iPhone'dan bakılarak yapılmadığı, ve, Samsung'un bakış açısına göre sadece doğrudan Apple'ın patentlerini ihlal eden parçalar için ceza ödenmesinin doğru olduğu.

Ama ilk yargı kararı da kolay verilmiş bir karar değildi. Geçen sene dava ABD Yüksek Mahkemesi'ne gittiğinde, Amerikalıların %99'unun Coca Cola'yı sadece şişe şeklinden tanıyacağına dair bir söz alıntısı yapıldı ve bunun orijinal iPhone'un yuvarlak köşeli dikdörtgen tasarımı için de geçerli olduğu vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:11
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