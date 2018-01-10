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Apple kullanıcıları için kritik güncelleme!

Apple, Meltdown ve Spectre açıklarına karşı güncelleme yayınladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:51
Apple kullanıcıları için kritik güncelleme!

Apple, yeni keşfedilen güvenlik açıkları Spectre ve Meltdown'dan etkilenen işlemcilere sahip bilgisayarları, telefonları, tabletleri ve web tarayıcısı için yazılım güncellemelerini indirilmeye sundu.

ABD'li teknoloji devi, Mac bilgisayarları güvenlik açıklarından korumak için MacOS 10.13.2, iPhone, iPad ve iPod Touch için iOS 11.2 ve Apple TV için tvOS 11.2 işletim sistemi güncellemelerini kullanıcılara sundu.

Yazılım güncellemelerinin içeriğine dair detay verilmezken, kurumsal blog sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayan Apple tüm kullanıcılara yeni ve korunaklı işletim sistemi sürümlerini indirip cihazlarına kurmaları tavsiye etti.

Apple ayrıca Meltdown ve Spectre'nin zararlı yazılımlarla cihazları ele geçirdiğine dikkat çekerek, kullanıcılara yalnızca resmi uygulama mağazalarından içerik indirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:51
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