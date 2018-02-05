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Apple hatasını kabul etti! Ücretsiz tamir...

Apple, geçtiğimiz iki yıl içerisinde satılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde "servis yok" hatası olduğunu kabul etti ve bu cihazları ücretsiz olarak tamir etmeye başladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:03
Apple hatasını kabul etti! Ücretsiz tamir...

Eski iPhone'ları yavaşlattığı gerekçesiyle eleştri bombardımanına tutulan Apple, şimdi de bozulan iPhone 7'lerle meşgul.

ABD merkezli teknoloji devi başlattığı ücretsiz tamir programıyla, hücresel internet bağlantısına sahip olsa bile "servis yok" uyarısı veren iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazları ücretsiz olarak tamir etmeye başladığını duyurdu.

Firmanın açıklamasına göre söz konusu sorundan yalnızca eylül 2016 ile şubat 2018 tarihleri arasında üretilen iPhone 7 ve 7 Plus cihazların "küçük bir bölümü" etkilendi.

Apple sorunun mantıksal çevrim kartında yaşanan bir hatadan kaynaklandığını ve söz konusu semptomları gösteren cihazların ücretsiz olarak tamir edileceğini açıkladı.

Apple'ın ücretsiz tamir programına katılabilecek iPhone 7 modellerinin numaraları ise şöyle: A1660, A1780, A1660 ve A1779.

Bu modellerin çoğunlukla Uzak Doğu ülkelerinde satıldığı belirtilirken, iPhone 7'nin arka yüzünden model numarasını teyit etmek mümkün.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:03
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