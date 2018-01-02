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Apple dünya devine talip oldu

Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın radarında.

02 Ocak 2018 Salı 10:07
Apple dünya devine talip oldu

 Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple, Netflix'i satın almak için girişimlerine başladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2018'in en büyük satın almalarından birine imza atmak için kolları sıvadı. 

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 250 milyar dolara yakın nakit rezervi bulunan Apple, Netflix'i satın almak için girişimlerine başladı. Söz konusu iddianın sahibi Citi analistleri Jim Suva ve Asyia Merchant. 

Bu ikili ABD Başkanı Trump'ın kurumlar vergisindeki son indirimden yararlanarak kendi video abonelik hizmetini başlatmak yerine Apple'ın muhtemelen 2018'de Netflix'i satın alabileceğini iddia ediyor. 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:07
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