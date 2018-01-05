Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Apple doğruladı! iPhone, iPad ve Mac'ler tehlikede

Geçtiğimiz gün Google tarafından bilgisayar işlemcilerinde fark edilen kritik güvenlik açıklarının Apple ürünlerine etkisi açıklandı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:46
Apple doğruladı! iPhone, iPad ve Mac'ler tehlikede

Apple, Spectre ve Meltdown isimli güvenlik açıklarından tüm Mac, iPhone ve iPad sistemlerini etkilendiğini duyurdu.

Apple kullanıcıları çoğunlukla cihazlarının Windows ve Android işletim sistemleriyle çalışan cihazlardan daha korunaklı olduklarına inanıyor. Ancak Meltdown ve Spectre doğrudan bilgisayar işlemcilerini hedefleyen güvenlik açıkları olduğundan, cihazların siber korsanların hedefi olmaları için yazılım fark etmiyor.

Söz konusu güvenlik açıkları, neredeyse dünyadaki tüm cihazların işlemcilerini üreten Intel ve ARM tarafından üretilen yongalarda saptandı.

Konuyla ilgili bir blog içeriği yayınlayan Apple, “Tüm Mac sistemleri ve iOS ile çalışan cihazlar etkilendi ancak bu güvenlik açığının kullanıldığına dair bir bulgu yok.” dedi.

Apple, kullanıcıları Meltdown’dan korumak için iOS 11.2 ve MacOS 10.12.2 sürümlerinde güvenlik çalışmaları yaparken, Spectre açığı için ise Safari’ye önümüzdeki günlerde bir güncelleme yayınlanacağı duyuruldu.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:46
  1. iphone
  2. apple
  3. ipad
  4. mac
  5. TEKNOLOJİ Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
    1. Avusturya Türk bebeği konuşuyor.....
    2. Aç kurtlar kangal köpeğini parçaladı
    3. Rusya'ya yeni yıl şoku! İşte ilk..
    4. Sonunda kabul ettiler! 9 Ocak'ta..
    5. Günlerdir konuşulan yüzbaşı ilk kez..
    6. Bakanlık harekete geçti! 36 bin eleman..
    7. Aç kurtlar kangal köpeğini parçaladı!
    8. 25 adetlik dev alım! Erdoğan da..
    9. İnanılmaz iddia! Kafa derisini aldırdı
    10. Araç sahipleri dikkat! Büyük ceza..
    11. Bir zamanlar ekranların fenomeniydi…..
    12. Abdullah Gül'e ilginç çağrı: CHP'nin..
    13. Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var
    14. İran'da sıcak gelişme! Tam her şey..
    15. Kaçak avcı vahşeti
    16. Böyle bebek uyutma görülmedi - VİDEO
    17. Kafası karışık CHP'li
    18. Pamukluk Barajı yıl sonunda bitecek
    19. Erdoğan'dan 2 kızını katleden baba..
    20. ABD, dünyanın en büyük petrol..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...