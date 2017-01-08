Apple CEO'su Cook, 2016'da ne kadar kazandı?

Her yıl büyük şirketlerin tepe yöneticilerinin yıllık kazançları ile ilgili bir çok dedikodu ortaya atılır. The Wall Street Journal'ın geçtiğimiz günlerde hazırladığı bir rapor, Apple'ın CEO'su ve Cupertino'da bulunan diğer yöneticilerin kazançları hakkında bilgi veriyor.

APPLE'IN ZARARI COOK'A DA YANSIDI

Rapor 2016'da Cook'un 8.75 milyon dolar kazandığını ortaya koyuyor. 2015 yılındaki kazancını bakıldığında 1.5 milyon dolar daha düşük olduğu anlaşılıyor. Cook'un tazminatnda bir önceki yıla göre % 15'lik bir kayıp var.

The Wall Street Journal'ın verdiği bilgiler Apple'ın yıllık 215.6 milyar dolarlık satışının 2016 yılı için 223.6 milyar dolar olarak belirlediği hedefinin % 3.7 altında olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca 60,3 milyar dolarlık işletme geliri hedefi de % 0.5 düşüşle 60 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tim Cook'un maaşı 10.3 milyon dolardan %15 kayıpla 8.75 milyon dolaradüşerken diğer yöneticilerin maaşlarında % 9'luk düşüş yaşandı. Dolayısıyla maaşı düşen tek yetkili Cook değil. 2016 yılına kadarki 4 yıl bOyunca yöneticiler her yıl bir öncekinden daha fazla kazanmışlardı.