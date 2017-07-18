Apple, başörtüsünü yok saymaktan vazgeçti!

Şirketten yapılan açıklamada aralarında başörtü takan bir kadının da olduğu yeni emojilerin, pazartesi günü Dünya Emoji Günü'nde, Apple cihazlarında yayınlanacağı belirtildi. Açıklamada "Yeni emojiler, kullanıcıların kendilerini daha fazla çeşitlilikle ifade etmelerini kolaylaştıracak. Ayrıca hayvanlar ve yaratıklar, yeni gülen yüzler (smiley) ve daha fazlası olacak" dendi.

Bir düşünceyi ya da duyguyu ifade etmek için kullanılan küçük dijital karakterlere 'emoji' deniliyor. Yeni kabul edilen emojiler arasında bebeğini emziren kadın, sakallı erkek ve yoga yapan adam da bulunuyor.

Yeni dinozor, zebra, elf ve zombi emojileri de pazartesi günü Apple cihazlarında hazır olacak.

​SUUDİ GENÇ TÜRBANLI EMOJİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum olan Unicode, Almanya'da yaşayan 15 yaşındaki bir Suudi gencin 'kendini temsil eden bir emoji' olmadığını belirterek, başörtü emoji istemesinin ardından yeni önerileri geçen kasımda kabul etti.

Suudi genç Rayouf Alhumedhi yürüttüğü 'Hijab Projesi' adlı kampanyada yüz milyonlarca Müslümanın ayrıca Hristiyan ve Yahudi kadınların da başörtüsü taktığını belirtmişti.