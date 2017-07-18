Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Apple, başörtüsünü yok saymaktan vazgeçti!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Dünya Emoji Günü'nde yayınlanacak olan, aralarında başörtü giyen bir kadının da olduğu 12'den fazla yeni emojinin tanıtımını yaptı.

18 Temmuz 2017 Salı 15:08
Apple, başörtüsünü yok saymaktan vazgeçti!

Şirketten yapılan açıklamada aralarında başörtü takan bir kadının da olduğu yeni emojilerin, pazartesi günü Dünya Emoji Günü'nde, Apple cihazlarında yayınlanacağı belirtildi. Açıklamada "Yeni emojiler, kullanıcıların kendilerini daha fazla çeşitlilikle ifade etmelerini kolaylaştıracak. Ayrıca hayvanlar ve yaratıklar, yeni gülen yüzler (smiley) ve daha fazlası olacak" dendi.

Bir düşünceyi ya da duyguyu ifade etmek için kullanılan küçük dijital karakterlere 'emoji' deniliyor. Yeni kabul edilen emojiler arasında bebeğini emziren kadın, sakallı erkek ve yoga yapan adam da bulunuyor.

Yeni dinozor, zebra, elf ve zombi emojileri de pazartesi günü Apple cihazlarında hazır olacak.

​SUUDİ GENÇ TÜRBANLI EMOJİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum olan Unicode, Almanya'da yaşayan 15 yaşındaki bir Suudi gencin 'kendini temsil eden bir emoji' olmadığını belirterek, başörtü emoji istemesinin ardından yeni önerileri geçen kasımda kabul etti.

Suudi genç Rayouf Alhumedhi yürüttüğü 'Hijab Projesi' adlı kampanyada yüz milyonlarca Müslümanın ayrıca Hristiyan ve Yahudi kadınların da başörtüsü taktığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 15:08
  1. başörtülü emoji
  2. apple
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karınca yuvasında sıra dışı deney
    1. Karınca yuvasında sıra dışı deney
    2. Bakan açıkladı! 'Cihat' müfredata..
    3. Diyarbakır'da tesbihat sırasında cami..
    4. Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı:..
    5. Böyle yakalandı! DAEŞ'e katılan Alman...
    6. 5G'ye ilk o ülke geçecek!
    7. CHP'li vekille kaymakamdan araç park..
    8. Apple, başörtüsünü yok saymaktan..
    9. Zafer Paşa'dan darbe girişimi açıklaması
    10. Selde kalan otomobil kaskodan para..
    11. Tam 2 kilometrelik hortum… Polis..
    12. Otobüse bariyerlerden atlayarak..
    13. Başbakan açıkladı: 2019’a kadar..
    14. Suudiler Türk simit devine ortak oldu!
    15. İstanbul'dan en ilginç görüntü geldi!..
    16. Topuk ağrısının tedavisi mümkün mü?
    17. 'Boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya..
    18. Avrasya Tüneli trafiğe açıldı
    19. FETÖ sanıkları artık şov..
    20. MEB Müsteşarı'ndan öğretmen alımı..
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’