Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Apple açıkladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldı

iBoot kodunun GitHub sitesinde yayınlanmasıyla gözler Apple'a çevrildi. Sızan kodlar, iPhone kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

09 Şubat 2018 Cuma 14:35
Apple açıkladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde GitHub sitesindeki bir kullanıcı, iPhone'un kaynak kodlarını yayınladı. Kodların iOS'un iBoot adı verilen ön yükleme bölümüne ait olduğu iddia edilirken, Apple tarafında olay doğrulandı.

3 yıl önceki bir kaynak kodun çalındığını belirten yetkililer, "iOS mimarisinin güvenliği, kaynak kodların gizliliğine bağlı değil. Ürünlerimizde pek çok donanım ve yazılım koruması katmanı mevcut." diyerek, iPhone kullanıcılarının yüreğine su serpti. Siteden kodları derhal kaldırtan Apple, yayınlanan kodun eksik olduğunu, bu sayede iBoot kodunun tamamlanamadığı bilgisini de paylaştı. Yetkililer, iPhone üzerinde tam bir güvenlik seviyesine erişmek için işletim sistemi güncellemelerinin de vakit kaybetmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bir siber güvenlik araştırmacısı olan Will Strafach, TechCrunch'a verdiği röportajda, "Pek çok kişi çalınan kodların Apple'ın başına iş açacağını düşünüyor fakat Apple pek çok farklı noktada güvenlik uygulaması kullanıyor. Bu yüzden iBoot kodları risk ifade etmiyor." dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:35
  1. iphone
  2. iBoot
  3. GitHub
  4. Telefon Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbulkart'ta yeni dönem! Artık böyle dolacak
    1. İstanbulkart'ta yeni dönem! Artık..
    2. 5 yıldır karnı ağrıyor... Erdoğan'a..
    3. Rusya PKK köprüsünü yıktı
    4. Denizli'de sokak ortasında iğrenç..
    5. O görüşmeye Arap fenomenden şok yorum!
    6. MEB Müsteşar Yardımcısı: Mesleki..
    7. FETÖ evlilik listesindeki kadınlar..
    8. Silahını temizlerken kendisini vurdu
    9. Meral Akiener'den komik tahmin: AK..
    10. HDP il başkanlığında rezalet görüntüler!
    11. Fransa'da mahkeme baba Pen'in ihracına..
    12. Bakan Numan Kurtulmuş: Kesinlikle..
    13. Bakmayın güldüğüne! ABD borsalarında 4..
    14. Buzağı 18 aydır gözaltında! Tel..
    15. Türkmenlerin başşehri: Kerkük
    16. Tapu işlemlerinde yeni düzenleme geliyor
    17. 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek mi?
    18. O ülkede seferberlik ilan edildi!
    19. Trabzonspor'da yabancı şoku!
    20. AK Parti ve MHP birleşecek mi?..
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar