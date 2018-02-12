Apple 2018 yılında iPhone için Intel’i seçebilir!

Eğer Intel‘le yapılması planlanan bu anlaşmayı hayata geçirilirse iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinde kullanılacak olan LTE bağlantısını sağlayan modem artık Qualcomm‘dan satın alınmayacak. Bu söylentilerin kaynağı ise daha önce de Apple ürünlerine dair yaptığı sızıntı kaynaklı haberlerle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo.

MacRumors sitesinde mesajlarına yer verilen Ming-Chi Kuo‘ya göre Apple’ın Qualcomm ile uzun bir süredir devam ettirdiği ortaklığın sonuna gelinmiş durumda. Artık Apple‘ın 2018 yılı içinde fabrikalarında üretime geçecek tüm iPhone modellerinde Intel‘den alınan LTE modemler kullanılacak.