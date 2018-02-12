Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Apple 2018 yılında iPhone için Intel’i seçebilir!

Apple’ın Qualcomm ile olan anlaşmasını bitirme kararı alacağına dair haberler medyada yer almıştı. Bugün ulaştığımız yeni bir haber de bu söylentileri doğrular nitelikte. Buna göre Apple, bu yıl üreteceği yeni iPhone modellerinde Qualcomm ile olan anlaşmayı iptal edip Intel ürünlerini seçebilir.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:39
Apple 2018 yılında iPhone için Intel’i seçebilir!

Eğer Intel‘le yapılması planlanan bu anlaşmayı hayata geçirilirse iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinde kullanılacak olan LTE bağlantısını sağlayan modem artık Qualcomm‘dan satın alınmayacak. Bu söylentilerin kaynağı ise daha önce de Apple ürünlerine dair yaptığı sızıntı kaynaklı haberlerle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo.

MacRumors sitesinde mesajlarına yer verilen Ming-Chi Kuo‘ya göre Apple’ın Qualcomm ile uzun bir süredir devam ettirdiği ortaklığın sonuna gelinmiş durumda. Artık Apple‘ın 2018 yılı içinde fabrikalarında üretime geçecek tüm iPhone modellerinde Intel‘den alınan LTE modemler kullanılacak.

Tüm bunlara ek olarak şuan Apple‘la yasal bir takım sorunlar yaşayan Qualcomm, açmış olduğu telif hakkı ve patent davalarında geri adım atarsa Apple ile olan işbirliği bir süre daha devam edebilir. Bu gerçekleşirse Intel‘le kurulması planlanan işbirliği de şimdilik rafa kalkacaktır.

 
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:39
  1. Apple
  2. Qualcomm
  3. iPhone

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl vergi almıyoruz, buyurun gelin
    1. O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar!..
    3. Tarihinin en kapsamlı restorasyon..
    4. Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması
    5. Survivor gençliği okulları cehenneme..
    6. Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının..
    7. ''PKK'nın elinde 800 rehine var''
    8. Vitamin eksikliklerin yol açtığı..
    9. SGK'lı neden fark veriyor?
    10. Afrin şehidine vefasızlık, ertesi gün..
    11. Onlarda Afrin'e gidiyor
    12. Sosyal medyayı sallayan benzerlik!
    13. 25 terörist öldürüldü
    14. Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri..
    15. Üç harflilerden tüyleri diken diken..
    16. Hakkari'den acı haber! Şehit ve..
    17. İstanbul'daki dev AVM iflas etti
    18. Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?
    19. Göz ve kulaktaki teknoloji..
    20. Doktorlar 'sabaha çıkmaz, yaşamaz!'..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor