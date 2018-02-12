Apple 2018 yılında iPhone için Intel’i seçebilir!
Apple’ın Qualcomm ile olan anlaşmasını bitirme kararı alacağına dair haberler medyada yer almıştı. Bugün ulaştığımız yeni bir haber de bu söylentileri doğrular nitelikte. Buna göre Apple, bu yıl üreteceği yeni iPhone modellerinde Qualcomm ile olan anlaşmayı iptal edip Intel ürünlerini seçebilir.12 Şubat 2018 Pazartesi 09:39
Eğer Intel‘le yapılması planlanan bu anlaşmayı hayata geçirilirse iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinde kullanılacak olan LTE bağlantısını sağlayan modem artık Qualcomm‘dan satın alınmayacak. Bu söylentilerin kaynağı ise daha önce de Apple ürünlerine dair yaptığı sızıntı kaynaklı haberlerle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo.
MacRumors sitesinde mesajlarına yer verilen Ming-Chi Kuo‘ya göre Apple’ın Qualcomm ile uzun bir süredir devam ettirdiği ortaklığın sonuna gelinmiş durumda. Artık Apple‘ın 2018 yılı içinde fabrikalarında üretime geçecek tüm iPhone modellerinde Intel‘den alınan LTE modemler kullanılacak.
Tüm bunlara ek olarak şuan Apple‘la yasal bir takım sorunlar yaşayan Qualcomm, açmış olduğu telif hakkı ve patent davalarında geri adım atarsa Apple ile olan işbirliği bir süre daha devam edebilir. Bu gerçekleşirse Intel‘le kurulması planlanan işbirliği de şimdilik rafa kalkacaktır.
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