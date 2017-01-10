Apple 2017’de Microsoft’u geçebilir

Cep telefonu pazarında açık ara Android'in üstünlüğü olsa da ikincilik için Apple ve Microsoft arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Her iki şirkette pastanın yüzde 10'a yakın rakamlarla yarışa devam ediyor. 2016 yılında her iki şirkette bir önceki yıla göre daha fazla cihaz satamadı. Fakat analistler Microsoft'un 2017 yılında yerinde sayacağını ve Apple'in çıkaracağı yeni modelleri ile pazarda ikinci sırayı alacağını düşünüyor.



Gartner adlı araştırma firmasının yayınladığı tahminlere göre Apple toplam cihaz satışı sayısında Microsoft'u 2017 yılında yakalayıp geçebilir. 2016'da satılan 2,3 milyar cihazın yüzde 11,2'sini Windows işletim sistemi kullanan cihazlar oluştururken, Microsoft'un bu rakamları artırmakta zorlandığı görüldü. Apple'in ise son dört çeyrektir düşüş yaşamasına rağmen 2017'de yüzde 8, 2018'de yüzde 3 ve 2019'da yüzde 3 olmak üzere sürekli rakamlarını artıracağı öngörülüyor. Eğer bu öngörüler doğru çıkarsa, Apple işletim sistemi pazarında ikinci sıraya yerleşecek. Bilgisayarlara nazaran daha sık yenilenen ve gelişen özellikleri ile cezbeden akıllı telefonlarda Apple gibi şirketlerin Pazar payını artırması daha olası görünüyor.







Gartner Apple'ın 2017 yılında patlama yapacağını tahmin ederken Microsoft'un 2016 yılında ulaştığı 260 milyon adet ürün satışını aynen koruyacağı tahmin ediyor. Fakat Microsoft'un LinkedIn'i satın alması, masaüstü bilgisayar ve işletim sistemine odaklanması, donanım satan bir firma olması gibi etkenler bir araya getirildiğinde şirketin 1 trilyon dolar değerine sahip ilk şirket olması beklendiğini de ekleyelim.



Beklentilerin ne kadar karşılanacağını, yılın ilerleyen dönemlerinde hep birlikte göreceğiz.