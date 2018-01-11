App Store hesapları tehlikede!
macOS High Sierra 10.13.2 güncellemesindeki açık nedeniyle kullanıcıların App Store hesaplarına giriş, herhangi bir şifreyle mümkün hale geldi.11 Ocak 2018 Perşembe 16:39
Birkaç gün önce yayınlanan macOS High Sierra 10.13.2 güncellemesi, büyük bir güvenlik açığını da beraberinde getirdi. Tespit edilen açık, macOS High Sierra 10.13.2 kullanılan sistemlerde App Store menüsünün herhangi bir şifre ile açılmasına imkan tanıyor. Bu durum kullanıcıların sadece Mac’lerinde degil, App Store’un kullanıldığı her alan için tehdit oluşturuyor.
Güncellemeyle birlikte gelen açığı test etmek isteyen kullanıcılar, sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebilir:
Sistem Tercihleri'ne tıklayın
App Store'a tıklayın
Kilitlemek için asma kilit simgesine tıklayın
Asma kilit simgesini tekrar tıklayın
Kullanıcı adınızı ve kullandığınız şifrenin dışında bir kombinasyon girin
KİLİDİ AÇ'I TIKLAYIN
Mac'e yönetici düzeyinde erişim olanağı tanıyan ve güvenlik vb. ayarları devre dışı bırakma imkanı sağlayan açık, Macrumors'un haberine göre bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşmaya başlayacak olan macOS 10.13.3'ün son beta sürümünde düzeltilmiş durumda.