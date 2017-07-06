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AP'nin skandal kararına hükümetten jet cevap!

AP'nin Türkiye ile müzakereleri askıya alma kararına AB Bakanı Ömer Çelik'ten sert cevap geldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:21
AP'nin skandal kararına hükümetten jet cevap!

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden, tavsiye niteliğindeki kararı kabul etti.

Karara ilk tepki AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Raporu kabul etmiyoruz. Yok hükmündedir. Aynen iade edilecektir" dedi.

İşte Çelik'in sözleri:

"Maalesef bu rapor, objektif olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Bu rapor esas olarak AB Komisyonu'nun yayınladığı raporun AP tarafından değerlendirilmesidir. Bir bağlayıcılığı yoktur, siyasi niteliktedir. Burada objektif ve dengeli olmasını gözetiriz. Eleştirilerden faydalanmanın yollarına bakarız. Ancak bu rapor bu objektiflikten uzak. Özellikle 1915 olaylarının 100. yılıyla ilgili tek taraflı yaklaşım gündeme getirilmiştir. Raporda 15 Nisan 2015 kararına yapılan atıf sadece tarihi çarpıtıyor.

Raporu yok hükmünde kabul ediyoruz. Rapor bize ulaştığında aynen geri gönderilecektir. Maalesef bu raporlar artık değerlendirme kriteri olmaktan çıkmıştır. Gerçekler saptırılmaktadır, önyargılarla ifade edilmektedir.

Bu raporda AP tarafından, anayasa değişikliği maddelerinin uygulanması durumunda katılım müzakerelerinin askıya alınması belirtilmişti. 16 Nisan referandumu oldukça şeffaf ve yüksek katılımlı bir seçim sonucu halkın tercihini ortaya koymuştur. Türkiye'den talep edilen şey, halkın iradesine duyarsız kalınmasıdır. Referandumun neticesi tabiki uygulanacaktır. AP'nin böyle bir çağrı yapmaya hakkı yoktur. Bu antidemokratik bir yaklaşımdır. Türkiye'de bir de bu uygulama görülmeden, bu şekilde tavır alınmasının yanlış olduğunu daha önce de söylemiştik. AP'nin uygulanmasın deme hakkı yoktur."

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:21
  1. ömer çelik
  2. Avrupa Birliği
  3. Avrupa Parlamentosu
  • vatan ve millet davamizvatan ve millet davamiz28 dk önce
    Bu konuda günümüzdeki hukumetimizi tamsmen destekliyoruz.Olumune arkanizdayiz.Dogru yoldan Şaşmak yok!
  • isa keskinisa keskin32 dk önce
    Keşke onlar bizi kovmadan biz TREXIT yapsaydık.
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