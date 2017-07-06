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"AP'nin kararı hükümsüzdür, geçersizdir"

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararıyla ilgili, "Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir." dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:15
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:15
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. avrupa parlamentosu
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