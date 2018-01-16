AP'den Türkiye'ye küstah 'Leyla Zana' tepkisi!

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, seçilmiş bir parlamenter olarak Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesinin gayrimeşru ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tajani, Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi için mücadele edenlere verdiği Sakharov Ödülü'nün 1995 yılında Kürtlerin ifade özgürlüğü için yaptığı çalışmalar nedeniyle Zana’ya verildiğini hatırlattı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı ayrıca Türkiye’deki insan hakları ihlalleri konusunda endişeli olduğunu belirterek, bu ihlallerden etkilenenlerin 'adalet ve özgürlük' için mücadele eden sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, akademisyenler ve gazeteciler olduğunu belirtti.