Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye küstah Leyla Zana tepkisi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, HDP Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'gayrimeşru' olduğunu iddia etti.

16 Ocak 2018 Salı 10:26
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye küstah Leyla Zana tepkisi

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, seçilmiş bir parlamenter olarak Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesinin gayrimeşru ve kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Tajani, Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi için mücadele edenlere verdiği Sakharov Ödülü'nün 1995 yılında Kürtlerin ifade özgürlüğü için yaptığı çalışmalar nedeniyle Zana’ya verildiğini hatırlattı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı ayrıca Türkiye’deki insan hakları ihlalleri konusunda endişeli olduğunu belirterek, bu ihlallerden etkilenenlerin 'adalet ve özgürlük' için mücadele eden sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, akademisyenler ve gazeteciler olduğunu belirtti. 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:26
  1. Leyla Zana
  2. Avrupa Parlamentosu
  • PolatPolat46 dk önce
    Bizim fidan gibi çocuklarımız öldürülüyor, bu ve bunun gibi Türk düşmanları yıllardır ihanetine devam ediyor. Üstelik çuvalla para veriyoruz böyle kahpelere. İstihbaratımızın çalışmadığının ispatı.
  • NevzatBilginerNevzatBilginer56 dk önce
    ürmüş
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bir çılgın proje daha! Bakan açıkladı...
  1. Bir çılgın proje daha! Bakan açıkladı...
  2. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
  3. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
  4. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
  5. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
  6. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
  7. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
  8. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
  9. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
  10. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
  11. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
  12. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
  13. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
  14. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
  15. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
  16. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
  17. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
  18. Amanoslar'daki teröristler oradan..
  19. Altın ne kadar oldu?
  20. Uşak'ta üç tavukla başladı üç bin..
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...