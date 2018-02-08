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AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

Teröristleri genel kurul salonunda ağırlayan Avrupa Parlamentosu'nda bugün kabul edilen bir kararla Türkiye'nin terör propagandası yapana kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadı.

08 Şubat 2018 Perşembe 17:13
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, 7 grubun ortaklaşa oluşturduğu Türkiye'de insan haklarının güncel durumu başlıklı karar tasarısını oyladı.

Genel Kurulda üyelerin el kaldırarak oyladığı ve çoğunluk sağlanarak kabul edilen kararda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı eleştirilerek, harekatın insani açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlarının endişe yarattığı belirtildi.

 YİNE OHAL'E TAKTILAR

Parlamentonun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini güçlü bir şekilde kınadığı ve bu kınamayı yinelediği ifade edilen kararda, 2016'da ilan edilen OHAL uygulamasının kaldırılması çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH ÇAĞRI

Türkiye'de terörle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse mahkum edilen kişilere destek çağrılarının da yer aldığı kararda, birçok Avrupa ülkesinde yasak olan terör propagandasının, Türkiye'de "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istendi.

Kararda, PKK'ya silah bırakma, taleplerini pasif ve demokratik yollardan dile getirme ve yeniden müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Terör propagandası AB ülkelerinde sert tedbirlerle yasaklanırken, AP üyelerinin Türkiye'den bu tür bir talepte bulunmaları dikkati çekti.

Kararda ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ülkelere üyelik öncesi verilen destek fonlarına da değinilerek, bu fonların devlete değil, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında iyileşmelerin sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarına ödenmesi gerektiği kaydedildi.

ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN ASKIYA ALINMASI KARARI VERMİŞTİ

2016'nın kasım ayında Türkiye'nin AB üyeliğinin "dondurulması" yönünde bir kararı kabul eden AP, geçen yıl temmuz ayında ise Türk halkının referandumda kabul ettiği Anayasa değişikliğinin, yürürlüğe girmesi durumunda üyelik müzakerelerinin "askıya alınması" yönünde bir karar almıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:13
  1. Avrupa Parlamentosu

YORUM YAZ

  • ÖzkanÖzkan18 dk önce
    Kimlerle savastigimizi görün Uyanin!!! Bizi heryönden kismaya Ac birakmaya, mutac oldurmaya calisiyorlar!!! Serefsiz Picler!!!
  • hakıhakı43 dk önce
    bm taceyı vursun artık nato ne işe yarıyor 4 gozle beklıyorum tek dua bu zatentek derdım havuz paçavra baronları havuzcular o an gelsın allaha ıman ederım allaha bu şartla iman edecem
  • AbdullahAbdullah46 dk önce
    Settullah Füllen sen mi şakasın,yorumun mu şaka?
  • Settullah FülenSettullah Fülen1 sa önce
    Adamlar güclü oldugunu biliyor, TC yalniz adam, ıssız adam ve sonunda hasta adam ilan edildi. Sonumuz hic iyi degil. Orduyu kıslaya geri cagiralim, bataklıkdan cıkalım.
  • NurNur1 sa önce
    Allah belanızı o savunduğunuz terör yandaşlarından versin sizde orta doğu ve ülkemiz gibiyanın kavrulun arkasında durduğunuzüzerimize saldığınız köpekler sizide bulsun kahrolun niz avrupa birliğini istemiyor ve tanımıyoruzkatiller sürüsü
  • İkraİkra2 sa önce
    Acaba avrupa medyasinda daes propagandasi yapanlari odullendiriyorlar mi??
  • Hakikat Hakikat 2 sa önce
    Reis.. Sabır sabır nereye kadar. Bunlarla açık açık konuşunReferandum yapın olay bitsin
  • yorgunyorgun2 sa önce
    Ulan yavşaklar sizinde 60 bin insanınızı öldürseler sizin şerefsizler ne yapar inşallah bir gün gelir sizleride öldürürler vesselam
  • suatsuat2 sa önce
    Oylamada chp ve hdp li vekiller yokmuydu
  • lazım mılazım mı2 sa önce
    çok ta tın...
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