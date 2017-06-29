Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Apartmanda yılan paniği

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmana giren ve bina sakinlerine büyük panik yaşatan yılan, yakalandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:14
Apartmanda yılan paniği

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Sokağı’nda bulunan bir apartmana giren yaklaşık 75 santimlik yılan, apartman boşluğundaki bisikletin üzerine çıktı. Bisiklet üzerinde duran yılan, dairesinden dışarı çıkan apartman sakini tarafından fark edildi. Yılan ile karşı karşıya gelince korkan apartman sakini, durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, koruyucu eldiven giyerek yılanı yakaladı. Fileye konularak koruma altına alınan yılan, barınak ekipleri tarafından tabiata salındı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:14
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Aliağa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle karşılık veririz
    1. Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle..
    2. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    3. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    4. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    5. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    6. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    7. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    8. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    9. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    10. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    11. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    12. NATO panikte... daha fazla asker..
    13. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    14. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    15. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    16. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    17. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    18. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    19. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    20. Müslüman bebeğin ölümüne sebeb oldular
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...