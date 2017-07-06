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AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin askıya alınmasını isteyen tasarı 477 oyla geçti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:41
AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün gerçekleşen Türkiye oylaması sonuçlandı, Ankara'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren tasarı kabul edildi.

Tasarının 477 oyla geçtiği bildiriliyor.

Söz konusu tasarı, son anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterlerine uyumlu olmaması gerekçe gösterilerek gündeme getirilmişti.

Teklifin altında, AP Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri'nin imzası bulunuyor. Karar tasarısı şeklindeki yıllık olağan Türkiye raporu, dün AP'de tartışılmıştı.

Raporla, üyelik müzakerelerinin başladığı 2005'ten bu yana ilk defa bir AB kurumunun müzakerelerin resmen askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:41
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Ankara
  4. Washington
  5. Cumhurbaşkanı
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. son dakika
  8. son dakika Avrupa
  9. Avrupa Parlamentosu
  • M.m.r M.m.r 10 dk önce
    Küfür milletinin hepsi birdir yani hıristiyan,yahudi,mecusi,budist,putperest söz konusu islam ve müslüman olunca hepsini ittifak içinde görürsün bunun aksi bir durum göz boyamadır inanmamak lazım gelir bu şer odakları TÜRKIYE'miz nezdinde tüm islâm'a düşmanlık eder Uyanık olmak lazım çünkü avrupa tarihi itibariyle hep şavaş ve düşmanlık coğrafyasıdır neden şimdilerde ittifak içindeler işte bu durum gayet düşündürücüdür öte yandan içimizdeki vatan hainlerine karşı Uyanık olma zamanıdır
  • isakeskinisakeskin12 dk önce
    500 sene yönettiğimiz adamlar bize trexit çekti ya ..vay bizim saflığımıza..bu kadar uluslarası ilişkiler mezunu, bu kadar sosyal bilimler mezununu ve bu kadar monşeri boşa yetiştirmişiz meğer..bu ikinci balkan bozgunudur ünlü tarihçiler ve bu, hain gazetecilere mağdur muhabbeti çeken düşkün aydınlarla sizin eserinizdir. Hükümet bu kadarını yapabilirdi zaten.. selam dua..
  • zaferzafer15 dk önce
    Ay çok üzüldük milletce. Alın muzekarelerinizi nereye atmak istiyorsanız oraya...... Biz zaten yolumuza bakıyoruz inş Reis ve ekibinde bi dönüş olmaz da millet in ve İslami n geleceğini parlatirlar.
  • Menderes AkMenderes Ak15 dk önce
    Asilsebebi din ve ırk olan bu karar ve bu kararıalan nazi torunları böyle karar alsa ne olur ne olur almasa ne olur.Türkiye nin dolaylı bir yönten Avruba da 20 milyon insanlarla gönül ve ırk bagı var. Kahrolsun bu ırkcı faşistler
  • AsenaAsena31 dk önce
    Bütün Avrupa'nın canı cehenneme. Şu kapıları açalım, önce Avrupa'nın sonra Amerika'nın paçaları tutuşur.
  • mahmutmahmut37 dk önce
    Kesinlikle avrupaya Hayır diyorum.Bize kesinlikke katma degerleri olmayacak!
  • aliali42 dk önce
    Ahmet murat avrupa ucakla 3 saat uzakta sein tutan yok15 temuz hain darbesinin arkasinda wenig avrupalilarin vardi haydi güle güle
  • Ruhi Ruhi 45 dk önce
    senin yerin arablarin yani Türkiye sadece ALLAHin safinda durur
  • Mehmet GirginMehmet Girgin45 dk önce
    Artik orta dogu/arap batakliktan kurtulmamiz lazim... Sadece bilim ile Avrupaya kafa tutabiliriz..gerisi yalan. Cok yanlis yoldayiz
  • vatansevervatansever46 dk önce
    İste bugunu milletimizin bayrami ilan ediyorumm.. Yasasin 6 temmuz.!!
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