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AP raporunda şaşırtan çağrı! PKK sembollerini....

AP Türkiye raportörü Kati Piri'nin hazırladığı raporda, ilk kez Avrupa Birliği devletlerine terör örgütü PKK sembollerini yasaklama çağrısında bulunuldu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:16
AP raporunda şaşırtan çağrı! PKK sembollerini....

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Raporu'nu oylandı. Müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu kabul edildi. Rapor büyük bir çoğunlukla kabul edildi.

RAPORDA YER ALAN YENİ İFADELER İSE ŞUNLAR: 

AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda ilk defa AB devletlerine PKK sembollerini yasaklama çağrısında bulunuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyesi ülke liderlerine yönelik 'Nazi' benzetmesi rapora girdi. Bu Avrupalı parlamenterler tarafından kınanıyor.

Üçüncü yenilik ise Ankara'ya Avrupa'daki Türk diasporasını kontrol etmekten vazgeçme çağrısı yapıldı. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:16
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