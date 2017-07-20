AP foto muhabiri kare kare görüntüledi! Dünyanın gözü önünde…

İsrail, geçen haftadan bu yana Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa Camii'yi abluka altında tutuyor.

Pazar günü caminin kapılarına konulan metal arama dedektörleriyle tırmanan gerilimde, içeri girmek isteyen birçok Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine kimseyi sokmayan İsrail polisi, Filistinlilere şiddet uyguladı.

Associated Press (AP) foto muhabiri Oded Balilty'nin çektiği karelerde, polisin ellerini havaya kaldırmış bir Filistinliye vurduğu görülüyor.

Eski Şehir bölgesine girmeye çalışanlara biber gazı atan polis, plastik mermi de kullandı. Yaralananlar arasında, Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri de var.

Dedektörlerden geçerek Harem-i Şerif’e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, sabah namazını Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapısı’nda kıldı.

Gerilim yalnızca Kudüs'le sınırlı değil. Yine işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'de İsrail askerleriyle Filistinliler çatıştı.

Gece Filistinlilerin evlerine baskın

İsrail ordusu, bu gece Batı Şeria’nın Akabe, Kubatiyye, Sayda, Deyr Şeref, İmanin, Salim, Rafat, İzna, Beni Naim ve Ruka köyleri ile El Halil kentinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonlarda, 12 Filistinli gözaltına alındı. Gerekçe, 'terör' eylemlerine karışmak.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.