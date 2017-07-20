Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AP foto muhabiri kare kare görüntüledi! Dünyanın gözü önünde…

AP'nin dünyaya servis ettiği karelerde, İsrail polisi Aslanla Kapı önünde ellerini havaya kaldırmış bir Filistinliye şiddet uyguluyor. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine kimseyi sokmayan polis, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:45
AP foto muhabiri kare kare görüntüledi! Dünyanın gözü önünde…

İsrail, geçen haftadan bu yana Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa Camii'yi abluka altında tutuyor.

Pazar günü caminin kapılarına konulan metal arama dedektörleriyle tırmanan gerilimde, içeri girmek isteyen birçok Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine kimseyi sokmayan İsrail polisi, Filistinlilere şiddet uyguladı.

Associated Press (AP) foto muhabiri Oded Balilty'nin çektiği karelerde, polisin ellerini havaya kaldırmış bir Filistinliye vurduğu görülüyor.

Eski Şehir bölgesine girmeye çalışanlara biber gazı atan polis, plastik mermi de kullandı. Yaralananlar arasında, Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri de var.

Dedektörlerden geçerek Harem-i Şerif’e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, sabah namazını Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapısı’nda kıldı.

Gerilim yalnızca Kudüs'le sınırlı değil. Yine işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'de İsrail askerleriyle Filistinliler çatıştı.

Gece Filistinlilerin evlerine baskın

İsrail ordusu, bu gece Batı Şeria’nın  Akabe, Kubatiyye, Sayda, Deyr Şeref, İmanin, Salim, Rafat, İzna, Beni Naim ve Ruka köyleri ile El Halil kentinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonlarda, 12 Filistinli gözaltına alındı. Gerekçe, 'terör' eylemlerine karışmak.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli  bulunuyor. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:45
  1. İsrail
  2. Filistin
  3. Kudüs
  4. El Aksa Camii
  5. son dakika
  6. son dakika haberler
  • avataravatar42 dk önce
    kahpesin israil sana devlet diyenin beynine tüküreyim
  • FatihFatih44 dk önce
    Ve bu şerrefsiz batasica insan haklari örgutleri, ab , bm ve daha bicok alcak kurulusta çıt yok.Ve bu kallesler adaletten bahsediyor. Allah topunun belasiniversin. Allah israil tasmali fetulla gulen in de belasini versin. Amin amin amin
  • Nedim sakinNedim sakin52 dk önce
    Türkiyedeki şiddetinde İsrail polisi uyguluyor değilmi. ..utansın biraz.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PKK'dan alçak saldırı: Yaralılar var
  1. PKK'dan alçak saldırı: Yaralılar var
  2. Çiller açıkladı! O belgeleri Akşener..
  3. Galatasaray yılın transfer sürprizi!..
  4. Soylu açıkladı! Necmettin öğretmenin..
  5. Katar'ın ardından körfezde bir kriz..
  6. Gül'ün babası: Hem de okuluna giderdi..
  7. Samsun'da bulunan kaçak piton ve boa..
  8. TBMM'den flaş Leyla Zana kararı
  9. Kuveyt, İranlı diplomatları sınır dışı..
  10. Stoch'dan Monaco'ya müthiş frikik golü!
  11. Kötü ruh çıkartırken böyle saldırıya..
  12. Silah yapıyorlardı… O ilde şok,..
  13. O öğretmen hakkında yakalama kararı..
  14. Almanya'dan Erdoğan için flaş..
  15. AP foto muhabiri kare kare..
  16. FETÖ sanığının yakını mahkeme heyetine..
  17. Alman bakandan skandal açıklama!
  18. Antalyaspor çıldırdı!Şimdi de..
  19. Araçların camlarını deldi dışarıda..
  20. RTÜK'ten bir ilk! Teker teker iptal etti
Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…