AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması!

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, insan hakları ve özgürlükler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarına katılmadıklarını, ancak terörle mücadele ve sığınmacı sorununun çözümünde Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.

İtalya’da yayın yapan Radio Radicale’ye (Radikal Radyo) bir söyleşi veren Antonio Tajani’ye, Avrupa demokrasisinin sembolü olan bir kurumu yönetmekte olduğu hatırlatılarak, "Temel değerlerimizi göz ardı edip, Türkiye gibi insan haklarına saygı göstermeyen bir ülke ve Libya gibi iflas etmiş bir devlet ve onun halk tarafından seçilmemiş temsilcilerini sığınmacılar meselesinde muhatap almak utanç verici değil mi?" sorusu yöneltildi.

Terör, sığınmacılar ve artan işsizlik gibi Avrupa vatandaşlarını endişelendiren ve korkutan meseleleri acilen çözmeleri gerektiğini ifade eden İtalyan siyasetçi, aynı zamanda da, Avrupa kurumlarının, Avrupa'nın kalbini oluşturan temel değerleri korumak zorunda olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE, BİZİM DEĞERLERİMİZLE UYUMLU DEĞİL"

Tajani, "Bu nedenle, sığınmacı krizinde ve terörle mücadelede Türkiye ve Libya ile işbirliği yapmak zorundayız. Türkiye’nin terörle mücadele konusunda yaptıklarını; DAEŞ’e karşı mücadelesini hatırlayalım. Türkiye, bizim değerlerimizle uyumlu değil. Ben bunu çok açık bir şekilde daha önce de söyledim" diye konuştu.

"Kırmızı çizgimiz" dediği idam cezasının yeniden getirilmesi durumunda Türkiye ile müzakerelere devam etmenin mümkün olmayacağı açıklamasını da yineleyen Tajani, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca gazetecilerin ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) üyelerinin özgürlük sorunları var. Hükümetin hoşuna gitmeyen şeyleri yazan ve söyleyen gazetecilerin cezaevine kapatılması bizim için kabul edilemez. Bu, Türkiye için olduğu kadar Venezuela için de geçerlidir. Yani bizim insan haklarını savunma mücadelemiz, Avrupa sınırları dışı için de geçerlidir. Kolay olmasa da, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlarken, insan haklarını da savunmak zorundayız."

"BİZE VERDİĞİ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİREN TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına katılmadıklarını dile getiren Tajani, "Ama Erdoğan ve hükümeti, meşru olarak seçilmiştir" diye ekledi.

Antonio Tajani, "Yani terörle mücadele ve sığınmacı meselesinde Libya ile diyalog yolu bulmalı, şimdiye kadar Avrupa Birliği’ne (AB) verdiği taahhütleri yerine getiren Türkiye ile de ilişkilerimizi sürdürmek zorundayız" diye konuştu.

Tajani, İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti’nin de uyardığı gibi, DAEŞ militanlarının, sığınmacılar arasına sızarak Avrupa’ya gelebileceği endişesini de ifade etti.