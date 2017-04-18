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AP Başkanı'ndan Avrupa'ya Türkiye uyarısı!

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Türkiye’ye kapıları tamamen kapatırsa Avrupa’nın kendi kalesine gol atacağını belirtti.

AP Başkanı'ndan Avrupa'ya Türkiye uyarısı!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:35

İtalyan La Repubblica gazetesine bir söyleşi veren Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Türkiye’de Pazar günü yapılan referandumu değerlendirdi.

“İdam cezası kabul edilirse, Ankara yönetimi kendini tamamen Avrupa perspektifinin dışına atacaktır” diyen Tajani, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmemesini dilediğini söyleyerek aba altından sopa göstermeye kalktı.

AVRUPA: KENDİ KALEMİZE GOL ATARIZ

Tajani, “Bu aday ülkeden, temel değerler ve ilkelerimize saygı duyması konusunda ısrar etmeliyiz, ama kapıyı tamamen kapatmamalıyız. Bu, Avrupa’nın kendi kalesine gol atması olur" dedi.

 
Etiketlerantonio tajaniavrupa türkiyeab türkiyeavrupa
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:35
HABER YORUMLARI
600

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OSMANLI

16.Nisandan itibarenAB bizim için bitmiştir. .o kadar. ..haala gitmek isteyen varsa gitsin kendini Hollandanin köpeklerine ısırtsın. !!

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Vatan

Istemoyoruz kardesim sizi istemiyoruz bizi yoneten liderlere sesleniyorum biz bu bize olumden baska birseyi reva gormeyen insanlar topluluguna girmek uye olmak istemiyoruz bizki bir zamanlar dunyaya hukmetmis bir millet olarak yillardir avrupa kapilarinda it gibi sahibinden mama bekleyen kopek gibi bekletiyorlar bizi kafire karsi boyle alcaltici rencide edici davranislari istemoyoruz ben bir vatandas olarak bu durumdan cok rahatsizim birakin kessinler ticareti birakin koparsinlar siyasi iliskileri bakalim kim zararli cikacak biz kendi kendimize yetebilecek gucte bir ulkeyiz elhamdulillah islam birligi turk birligi acilen hayata gecirilip uygulanmasi lazim yoksa bunlar bizi parcalayip yiyecekler .

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Vatan

Istemoyoruz kardesim sizi istemiyoruz bizi yoneten liderlere sesleniyorum biz bu bize olumden baska birseyi reva gormeyen insanlar topluluguna girmek uye olmak istemiyoruz bizki bir zamanlar dunyaya hukmetmis bir millet olarak yillardir avrupa kapilarinda it gibi sahibinden mama bekleyen kopek gibi bekletiyorlar bizi kafire karsi boyle alcaltici rencide edici davranislari istemoyoruz ben bir vatandas olarak bu durumdan cok rahatsizim birakin kessinler ticareti birakin koparsinlar siyasi iliskileri bakalim kim zararli cikacak biz kendi kendimize yetebilecek gucte bir ulkeyiz elhamdulillah islam birligi turk birligi acilen hayata gecirilip uygulanmasi lazim yoksa bunlar bizi parcalayip yiyecekler .

Cevapla

Vatan

Istemoyoruz kardesim sizi istemiyoruz bizi yoneten liderlere sesleniyorum biz bu bize olumden baska birseyi reva gormeyen insanlar topluluguna girmek uye olmak istemiyoruz bizki bir zamanlar dunyaya hukmetmis bir millet olarak yillardir avrupa kapilarinda it gibi sahibinden mama bekleyen kopek gibi bekletiyorlar bizi kafire karsi boyle alcaltici rencide edici davranislari istemoyoruz ben bir vatandas olarak bu durumdan cok rahatsizim birakin kessinler ticareti birakin koparsinlar siyasi iliskileri bakalim kim zararli cikacak biz kendi kendimize yetebilecek gucte bir ulkeyiz elhamdulillah islam birligi turk birligi acilen hayata gecirilip uygulanmasi lazim yoksa bunlar bizi parcalayip yiyecekler .

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Yavuz

Yani demek istiyorki oyun devam etsin ama atılan golleri ofsayt saymaya devam ederiz yeterki kapıda bekletelim.....

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osmanoğlu2023

avrupa çırpındıkça batıyor... eee bizede artık seyretmek düşer..!

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Mert

Ne iceri ne disari stratejisi. Yemezler artik.

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Yeni Akit
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