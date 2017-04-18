AP Başkanı'ndan Avrupa'ya Türkiye uyarısı!

İtalyan La Repubblica gazetesine bir söyleşi veren Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Türkiye’de Pazar günü yapılan referandumu değerlendirdi.

“İdam cezası kabul edilirse, Ankara yönetimi kendini tamamen Avrupa perspektifinin dışına atacaktır” diyen Tajani, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmemesini dilediğini söyleyerek aba altından sopa göstermeye kalktı.

AVRUPA: KENDİ KALEMİZE GOL ATARIZ

Tajani, “Bu aday ülkeden, temel değerler ve ilkelerimize saygı duyması konusunda ısrar etmeliyiz, ama kapıyı tamamen kapatmamalıyız. Bu, Avrupa’nın kendi kalesine gol atması olur" dedi.