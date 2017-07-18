AP Başkanı Tajani: Brexit'ten sonra 27'de kalmak istemiyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) kapılarının yeni üyelere açık olduğunu belirterek, "Brexit'ten sonra 27'de kalmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



AB'ye katılım müzakerelerine devam eden Karadağ'da temaslarda bulunan Tajani, Meclis Başkanı İvan Brajovic ile görüştü.

Tajani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Karadağ'ın komşularıyla iyi ilişkilere sahip bir ülke olduğunun altını çizerek, "Karadağ'ın AB üyeliği, Balkanlar'ın istikrarı açısından da önemli. Üyelik, Karadağ'a önemli bir rol bahşedecektir." dedi.

Karadağ'ın üyelik tarihinin henüz belirlenmediğini ve bu tarihin üyelik müzakerelerinde açılan fasıllara bağlı olduğunu anımsatan Tajani, "Değerlendirmelerimiz kesinlikle olumlu. Fasıllar ne kadar çabuk açılıp kapanırsa Karadağ o kadar çabuk AB üyesi olacaktır." diye konuştu.

AB'nin üye sayısı konusunda önceden belirlenmiş bir üst limit olmadığını ifade eden Tajani, "AB'nin kapıları açık. Brexit'ten sonra 27'de kalmak istemiyoruz." dedi.

Karadağ Meclis Başkanı Brajovic de AP Başkanı Tajani'nin ziyaretinin "mükemmel iş birliğinin devamı" olduğunu belirterek, yaptıkları görüşmede, Karadağ'ın NATO üyeliğini ve bu üyeliğin hem Karadağ hem bölge açısından önemini ele aldıklarını aktardı.

NATO üyeliğinin ardından AB üyeliği yolunda daha güçlü adımlarla ilerlediklerini dile getiren Brajovic, "AB'nin bir sonraki üye ülkesi olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA