AÖF sonuçları açıklandı!

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçları erişime açıldı.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır.

“Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.“Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.



SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Final sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme tarihleri de merak ediliyor. Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat'ta başlayacak.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.