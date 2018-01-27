AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu!

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki dönem için başvurularını gerçekleştirecek olan öğrenciler, 12-23 Şubat tarihleri arasında bu işlemlerini tamamlayabilecek. Bu sürecin ardından Bahar dönemi ara sınavı ise 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

2018 AÖF 2. DÖNEM KAYITLARI VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 23 Şubat Cuma günü sona erecek. Anadolu Üniversitesi tarafından mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat olarak belirlendi. AÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilere göre AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde; 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini, Ziraat Bankası ATM’lerinden, Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.

AÖF KAYIT YENİLEMEDE NELER DEĞİŞTİ?

AÖF'de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeycekler. AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.”

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

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4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.

2018 AÖF SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

AÖF sınav sonuçlarına itiraz etmek için ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde işlem yaptırmak gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti