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Antonov Aselsan'ın teknolojisini kullanacak

﻿Ukraynalı uçak üreticisi Antonov, ürettiği uçaklarda Aselsan`ın elektronik sistemlerini kullanacak.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:56
Antonov Aselsan'ın teknolojisini kullanacak

Ukraynalı uçak üreticisi Antonov tarafından yapılan açıklamada, Aselsan ile yürütülen görüşmeler sonucunda Aselsan'ın ürettiği havacılık elektroniği ve oto pilot sistemlerinin Antonov tarafından üretilen uçaklarda kullanılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Antonov bu sistemler sayesinde şirketin özellikle Orta Doğu ve Asya piyasaları başta olmak üzere, rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Anlaşmanın geçen hafta Aselsan ve Antonov temcilcileri arasında yapılan görüşmede yapıldığı belirtilirken Aselsan delegasyonunun başında ise Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. İbrahim Özkol'un olduğu kaydedildi.

Şirketin açıklamasında Antonov'un hangi uçaklarında Aselsan teknolojilerinin kullanılacağına ise yer verilmedi.

Antonov’un şu an en çok dikkat çeken uçak projesi Suudi Arabistan ile birlikte üzerinde çalıştığı AN-132 uçağı. Bu uçak ile Orta Doğu'daki askeri nakliye ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:56
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