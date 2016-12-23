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Antimadde atomunun boyu ölçüldü!

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi laboratuvarında, 20 yıldır uğraşılan antimaddenin boyu ölçüldü!

Antimadde atomunun boyu ölçüldü!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 00:03
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Bu olay, antimadde teknolojisinin tamamen başka bir boyuta ulaştırdı. 20 yıldır devam eden çalışma, CERN’in antimadde ekibi tarafından devam ettiriliyordu. Çalışmanın merkezinde hidrojen ile antihidrojen atomlarından elde edilen verilerin karşılaştırılması var.

antimadde

Bilim insanları, lazer ışınlarını antihidojene gönderiyor ve ışığın spektrumunu ölçüyorlar. Benzer bir işlemi hidrojene de yaparak elde edilen tüm verileri karşılaştırıyorlar.  Geçtiğimiz 20 yıl her 15 dakikada bir olmak üzere, toplamda 25 bin antihidrojen atomu oluşturuldu ancak bunların sadece 14 tanesi ölçülebildi.

antimadde

ALPHA programı sözcüsü Jeffrey Hangst, bu teknolojinin günümüzde başka bir boyuta ulaştığını belirtiyor: Bu bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bunun için 20 yıldan fazla bir zaman önce yola çıktık. Yapacak çok iş var. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu benim kariyerimdeki ve bu tür deneylerin tarihinde en büyük adım. Çalışma fizik dünyasına yeni bir dal açıyor, diyor.

 
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