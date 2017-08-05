Antidepresanlar katil yapıyor

Münübe Yılmaz

BBC'nin yaptığı araştırma, antidepresanların, son 30 yılda 28 cinayet ile bağlantısının olduğunu ortaya koydu. 2016 yılında 40 milyon civarında SSRI isimli bir çeşit antidepresan reçetesi yazıldığını belirten araştırma sonuçları, bu ilaçların beyindeki kimyasal seratonin hormonunu yükselttiğini vurguladı. Antidepresanların alımının bir zararı olmadığı söylense de, antidepresan kullananların önemli bir kısmında şiddete meylin görüldüğü kaydedildi. Imperial College London'da profesör olarak görev yapan Peter Tyrer, antidepresanların nadir de olsa yan etkilerinin bulunduğunu, fakat bazen bu etkilerin, kişinin içinde bulunduğu ortama göre sıklaşıp zararlı bir hale geldiğini söyledi. Antidepresan da üreten dünyaca ünlü ilaç firması Pfizer, SSRI isimli antidepresanlar ile agresif hareketler ve şiddet eğilimi arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu dile getirdi. Araştırma sonuçları, her 10 öğretmenden bir tanesinin de günlük stres ile başa çıkabilmek için antidepresan kullandığını ortaya koydu.