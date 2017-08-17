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Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar veriyor

Sabunlardaki bazı maddeler anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkilemekte. Bu olumsuz etkileri sizin ve bebeğinizin sağlığı için bu haberde derledik.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:24
Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar veriyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre hamilelikte antibakteriyel sabun kullanmak bebeğe zarar veriyor ve bu sabunları kullanmak ileride çocuğun obezite hastası olma riskini arttırıyor.

California, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı'ndaki araştırmacılar triclocarban adlı kimyasalın hem plasenta hem de emzirme yolu ile bebeğe geçebileceğini ve bunun sonucunda bebeğin hayati organlarında geri döndürülemez sonuçlara yol açacağını vurguladı.

ABD, geçtiğimiz sonbaharda triklosan ve triklokarban da dahil olmak üzere 19 farklı antibakteriyel kimyasal maddeyi etkili olmadıkları gerekçesiyle yasaklanmış oldu. İngiliz firması Unilever, iki kimyasalın bu yılın sonuna kadar aşamalı olarak çıkarılmasına karar verdi. 200'den fazla bilim adamı, bu tür ürünlerdeki kimyasalların "iyiden daha çok zarar" a neden olabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:24
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