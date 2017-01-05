Antetokounmpo takımını galibiyete taşıdı!

Giannis Antetokounmpo, kariyerinin ilk maç kazandıran son saniye basketini New York Knicks’e karşı attı. Knicks’e ev sahipliği yapan Madison Square Garden’da takımı 103-104 gerideyken son hücumda sorumluluğu alan Giannis Antetokounmpo, kaydettiği basketle Milwaukee Bucks’ı 105-104’lük galibiyete taşıdı.
Bucks, 14 sayı geride girdiği çeyrekte geri dönüşünü Yunan yıldızıyla tamamlarken 34 maç sonunda 18. galibiyetini aldı. Antetokounmpo maçı 27 sayı 13 ribaunt 4 asistle tamamladı. Knicks’te Carmelo Anthony’nin 30 sayı 11 ribaunt 7 asistlik performansı yeterli olmadı.
Doğu Konferansı’nda Merkez Grubu’nun önemli maçında Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls’a bir kez kaybetti: 94-106. LeBron James’in hasta oynadığı, Kyrie Irving, Kevin Love ve J.R. Smith’in ise sakatlık ve hastalık sebebiyle oynayamadığı maçta Bulls, ikinci çeyrekte ipleri eline alarak sonuca gitti. Cavaliers’te LeBron James 31 sayı 8 ribaunt 7 asistle oynadı. Bulls’ta ise 6 oyuncu, çift haneli sayı rakamlarına ulaştı.