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Antertika'da buzdağının kopuşu Türkiye'yi de etkileyebilir

Antarktika’da 6 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip buzdağının kopuşunun etkileri bu yüzyılın sonuna kadar Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkileyebilir.

14 Temmuz 2017 Cuma 15:52
Antertika'da buzdağının kopuşu Türkiye'yi de etkileyebilir

Küresel ısınnma sebebiyle önceki gün Antarktika’da 6 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip bir buzdağı kopmuştu.

1 trilyon tonluk ağırlığa sahip olduğu tahmin edilen buzdağının kopmasının ardından Alman basını bu gelişmenin dünyaya etkisini gözler önüne serdi. sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild, bir harita hazırlayarak küresel ısınmanın deniz seviyesi yükselince etkilenecek ülke ve şehirleri gösterdi. Haritaya göre Almanya’nın kuzeyindeki Hamburg ve hatta Berlin’in bir kısmıyla birlikte İsveç’in başkenti Stockholm ile Amsterdam’ın da sular altında kalması bekleniyor.

BİRKAÇ YÜZYIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR

Deniz seviyesinin bu yüzyıl sonuna kadar 1.50 metre yükselmesini bekleyen Kiel Üniversitesi’nden araştırmacı Mojib Latif, “Eğer küresel ısınma durdurulmazsa bu senaryo birkaç yüzyıl içerisinde gerçekleşebilir” dedi.

Bild’in hazırladığı haritada deniz seviyesinin yükselmesinin özellikle Türkiye’nin kıyı kasabalarını etkileyeceği ve bazı bölgelerin sular altında kalacağı görülüyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 15:52
  1. ANTARTİKA
  2. AVRUPA
  3. TÜRKİYE
  4. BUZDAĞI
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