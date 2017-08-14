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Antaya'da bir kişi yerel gazetenin çatı katında intihar girişiminde bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde psikolojik problemleri olduğu belirlenen bir kişi, 4 katlı bir yerel gazetenin çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:52
Antaya'da bir kişi yerel gazetenin çatı katında intihar girişiminde bulundu

Olay, 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Haber Alanya Gazetesi’nin bulunduğu binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, ailevi problemleri yüzünden psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen öne sürülen K.L. (35), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açarak önlem aldı.

İNDİKTEN SONRA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri ise olası bir atlama durumuna karşı hazır beklerken, polis ekipleri yukarıda K.L’yi ikna etmek için çaba gösterdi. K.L, polislerin uzun süren uğraşları sonucu ikna edildi. Polis ekiplerinin kollarında aşağıya indirilen K.L, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.L, ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:52
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