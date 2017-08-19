Antalya’ya Yörük Müzesi

Türel, 3 yılda Manavgat’ta tamamlanan ve devam eden yatırımların toplam miktarının 382 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Müzeler kentin tarihi ve kimliği demektir

Manavgat’ta gerçekleşen Özel Yörük Müzesi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Nazif Günlü, meclis üyeleri, Yörük derneklerinin başkanları, STK temsilcileri ve çok sayına vatandaş katıldı. Başkan Menderes Türel, açılışta yaptığı konuşmada, kent tarihi ve kimliğini en güzel şekilde hissettirmek için Antalya merkez ve ilçelerde çok önemli müze çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bir ülkenin, bir toplumun güçlü olabilmesinin beş önemli temel taşı olduğunun altını çizen Türel, “Bir toplum öncelikle aile yapısıyla başlıyor. Dolayısıyla aile yapımızı mutlaka güçlü kılmalıyız. Güçlü ailelerin oluşturduğu gelenek ve görenekler, geleceğe bizi millet olarak en güzel şekilde taşıyor. Yani güçlü aile gelenek göreneklerine bağlı olacak ve güçlü millet oluşacak. Bundan sonrasında tabi ki bir inanç sağlamlığı, toplumun adeta çimentosu. İşte bu dört unsurdan sonra bunları sağlam yapabilirsek güçlü devlet ortaya çıkıyor. O yüzden bizler gelenek ve göreneklerimize çok önem vermeliyiz” dedi.

Yörük kültürü çocuklarımızın emaneti

Türkiye’yi bölüp parçalamak,üstünde oyun, tezgah, kumpas kurmak isteyenlerin önce toplumu gelenek görenekleri, milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Türel, şunları söyledi: “Bunu başarırlarsa bir ülkeyi bölmenin çok daha kolay olacağını biliyorlardı. Ama bugün Türk milleti, Türk devleti çok güçlü bir şekilde pek çok tuzağa rağmen ayakta durmayı başarmışsa bu gelenek ve göreneklerine bağlı toplum yapısından kaynaklanıyor. Burada gelenek ve görenek dediğimizde Yörük kültürü çok büyük bir önem arz ediyor. Yörük kültürü bizim tarihimizdir. Yörük kültürü bize dedelerimizden miras değil çocuklarımızın emanetidir. O yüzden ben 2014 seçim kampanyası sırasında özellikle bu hususun altını çizdim ve dedim ki başka ülkelerin çakma, taklit festivallerini kaldıracağız, onun yerine öz kültürümüz olan Yörük Festivali yapacağız dedim. Şimdi Yörük derneklerimizle birlikte 3. Uluslararası Yörük Festivalimizi gerçekleştirdik dördüncüsünü yapacağız. Ben bunları söyleyince bana ne dediler biliyor musunuz? Yörük Festivali yapmak gericilikmiş. Yobazlıkmış. Bu çokbilmişler beni bununla suçladılar. Eğer Yörük Festivali yapmak gericilikse ben o gericiliğimden övünüyorum. Eğer çakma festivaller, başka ülkelerin gelenek görenekleri ile ilgili taklit festivaller yapmak ilericilikse batsın sizin ilericiliğiniz dedim. Bunların hepsinin arkasında sinsi planlar var. Bunların hepsinin arkasında bizi milli değerlerimizden manevi değerlerimizden uzaklaştırmaya yönelik büyük oyunlar var. Büyük tuzaklar var.”

“Çocuklarımız mutlaka Yörük kültürünü öğrenmelidir” diyen Başkan Türel, “O yüzden bizim tabi kültür, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız ancak çocuklarımıza bu müzelerde geçmişimizi öğreterek yapılabilir. Bugüne kadar Yörük kardeşlerimizin içinden bir tane hain çıkmamıştır. Bu bir kültürdür. Bu bir kültürün sonucudur. Çocuklarımıza bunu iyi öğretirsek o çocuklarımızın içinden de hain çıkmayacak inşallah” dedi.

Müzeler kenti Antalya

Antalya’da 10 aynı müze projesiyle uğraştıklarını belirten Türel, şu bilgileri verdi: “Doğu Garajı’nda tarihi bir mezarlık ortaya çıktı. Bir Nekropol teknik adıyla. Orada bir Nekropol müzesi yapıyoruz. Yine Antalya’da Ulu Cami inşaatımız var. Aynı anda 30 bin kişinin 10 bin kapalı 20 bin açıkta olacak şekilde ibadet edebileceği dev bir eser. Hemen yanında Türk İslam Medeniyetleri Müzesi. Türkiye’nin en önemli hocaları şuan bununla ilgili çalışıyorlar. Başta kıymetli duayenimiz İskender Pala hocamız olmak üzere. Neden yapıyoruz? Çünkü yurtdışına giden çok kıymetli hemşerilerimiz buna çok defa şahit oluyorlar. Biz yurtdışına gittiğimizde hemen kendi kiliselerine, katedrallerine, kendi inançlarını tanıtmak için turlar düzenlenir. Herkesi götürürler oraya. Biz Antalya’da İslam Medeniyetleri Müzesi ile inancımızın ne kadar yüksek bir hoşgörüye sahip olduğunu, dinimizin ‘öldürmeyin’ emri ile başladığını gelenlere göstermek zorundayız. Ve onlara medeniyetimizi öğretmek zorundayız ki medeniyetimizin ne kadar yüce bir medeniyet olduğu anlaşılsın. İşte bu adımları şimdi Antalya’da atıyoruz. Kent Müzesi projemiz, içinde 5 ayrı müze var. Kent Müzesi projesinde bastığın toprak diye geçme tanı diyor ya büyük şair, işte bastığımız yerleri toprak diye tanıyıp geçmeyeceğimiz bir kültürü göstereceğiz orada. Ne kadar yüksek bir değere ait coğrafyada yaşadığımızı anlatacağız. Antalyalılık, Manavgatlılık bilincinin ne olduğunu genç nesillere idrak ettireceğiz. Bugünkü açılış törenimiz basit bir müze açılışından ibaret değildir. Bir mesajdır. Geleceğe bir mesajdır. Çocuklarımıza bir mesajdır. Bizi yıkmak isteyenlere de güzel bir derstir.”

Manavgat’ta birçok proje ile uğraştıklarını anlatan Başkan Türel, “İşte bir taraftan Karayollarımızın yaptığı kavşaklar, Büyükşehir Belediyesi’nce alınmış Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ndeki UKOME kararları kapsamında devam ediyor hızlı bir şekilde inşallah tamamlanacak. İlk dönemimde Antalya’da katlı köprülü at geçitli kavşakları yapan ve kendi döneminde tamamlayan bir belediye başkanı olmanın onurunu yaşıyorum. Şimdi inşallah Manavgat’ta ve Alanya’da ilk kez katlı köprülü kavşakların yapıldığı dönemde belediye başkanı olma şerefini yaşayacağım. Bunlar bizim inanınız hizmet etme anlayışımızdaki yegane unsurlardır. Biz bu millete hizmetkar olmaktan şeref duyuyoruz. Biz bu milletin emrinde olmaktan şeref duyuyoruz” dedi.

Türkbeleni projesi

Türel Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat’taki yatırımlarını şöyle sıraladı: “Manavgat’ımızda 4 caddemizde çok önemli bir yenileme çalışması yürütüyoruz. İki caddemizde daha yapacağız. Ve Manavgat’ın seyir terası, Türkbeleni. Şimdi inşaatı hızla devam ediyor. Gerçekten Manavgat için bambaşka, çok farklı bir cazibe merkezi olacak. Tabi bununla birlikte Manavgat’taki Sorgun mesire alanının da tahsis çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülüyor. Orada halka daha farklı bir ortamda sosyal yaşam imkanı sunmuş olacağız. Manavgatlıların günü birlik kullanımına açık bir alan, 353 dekarlık bir mesire alanı. Büyükşehrimize dediğim gibi mesire alanı olarak yapılması hususunda ön izinler verildi şimdi kesin izinler için uğraşıyoruz. Türkbeleni Projesi 16 bin metrekare kapalı alanı ile gezi alanları, bireysel sporlar, takım sporları alanları, kafeler, sergi alanları, sivil toplum kuruluşları idari ofisleri, 2 bin kişilik amfi tiyatrosu, konferans salonları ileManavgatlıların sosyal hayatına çok farklı bir perspektif getirecek. 305 araçlık da ayrıca içinde otopark alanı mevcut. Tek başına Türkbeleni projemiz 30 milyon 400 bin Türk Lirası + KDV’dir.”

3 yılda 382 milyon liralık yatırım

3 yılda Manavgat’a Büyükşehir Belediyesi olarak 102 milyon 890 bin Türk Lirası, ASAT olarak 185 milyon Türk Lirası yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Menderes Türel, “Yine Karayollarımızın yürütmekte olduğu kavşak projeleri, 93 milyon 377 bin Türk Lirası’dır. Toplam rakama baktığınızda 381 Milyon 818 bin 822 Türk Liralık Manavgat’a yapılan yatırım bütçesinden bahsediyoruz. Bunu şu yüzden ifade ediyorum. Manavgat’a beş sene önce yapılan toplam kamu yatırımı, bütün devlet yatırımları, şimdi bir tek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Nereden nereye geldiğimizi iyi idrak edelim.

Türkiye’nin nasıl geliştiğini, yükseldiğini, Manavgat’ın nasıl kalkındığını iyi idrak edelim diye bunu söylüyorum” diye konuştu.

"Ne yapsak beğendiremediklerimiz var"

“Bir kesim biz ne yapsak beğenmiyor” diyen Türel, “Bu yapılan muhteşem büyük projeleri itibarsızlaştırmak gayretleri benim ilk dönemimde de oldu. Antalya’da denizin üzerindeki falezin manzarası muhteşem bir manzaradır. Kanada’da Niagara Şelalesi’nde müthiş bir ışık, aydınlatma görseli ile dünyada korkunç bir çekim merkezi ile takdire şayan olur. İnanın bizim falezlerimizin hiçbir eksiği yok fazlası var. İlk dönemimde dedim ki daha iyisini, falezleri şöyle denizle beraber yakamozları da göstererek aydınlatalım, Niagara’dan daha güzel bir görüntü olsun dedim. Ne dediler biliyor musunuz, yarasalar ne yapacak dediler bana. Işıklandırırsan yarasaların gideceği yer kalmaz dediler, ben evimde beslerim onları dedim ne yapayım, ben bir hayvanseverim. İnanınız biz ağzımızla kuş tutsak vallahi bize hayvan katliamı yapıyor da diyebilirler. Durum aynen böyle” ifadelerini kullandı.

Bütün bu yatırımları Manavgatlıların desteği ile yaptıklarını vurgulayan Türel, “Sizler iş bilen kadroları, bizleri güvenerek göreve getirmeseydiniz belki hala onlarca yıldır beklediğimiz gibi bu hizmetleri bekliyor olacaktık. Bugün Manavgatımızda Türkiye’de ilk defa bir ilçemizde asfalt plenti tesisini biz kurduk. Büyükşehir Belediyesi olarak kurduk. Şimdi ciddi bir asfalt yatırımı bu plent sayesinde yapılıyor. Sonradan biz kurduktan sonra başka belediyelerde, ilçelerde asfalt plentleri kurmaya başladılar. Asfalt, yol hizmetleri artık çok daha rahat ve ekonomik bir şekilde yapılıyor. 200 ton saat plentmix, 400 ton saat kapasiteye sahip. Öyle sıradan bir tesis değil yani. Yaklaşık 5 milyon liralık bir bütçesi olan bir tesis. Dolayısıyla Manavgatımıza bu ilkleri yaşatıyor olmak bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Menderes Türel ve protokol üyeleri daha sonra bine yakın eserle Yörük kültürünün yaşatıldığı Evrenseki Yörük Müzesi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Müzenin Danışmanlığını Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ak ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden emekli Dr. Attila Erden yapıyor. Tematik bir sergilemenin yapıldığı Özel Yörük Müzesi’nde; Yörüklerin Mekanları, Yörüklerde Sosyal Hayat, Dokumacılık ve El Sanatları, Hayvancılık, Tarım, Mutfak Kültürü konuları ziyaretçilerine tanıtılıyor.

Canlandırmalı müze

Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana kurulan Özel Yörük Müzesi’nde ayrıca Yörük yaşantısını, gelenek ve göreneklerini ziyaretçilere tanıtmak ve müzenin açık hava sergilerini daha anlaşılır kılmak için heykellerle canlandırmalar yapılıyor. Yörük göçü, hayvancılık ve Yörük kültürünün önemli bir eğlencesi olan yağlı güreş sporu heykellerle ziyaretçilere tanıtılıyor. Ayrıca müzenin açık hava sergi alanında 3 tip Yörük çadırı ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor.

Yörük kültürünü yaşayan vatandaşlardan gelecek bağışlarla sergilerin periyodik olarak güncellenmesi hedeflenen Yörük Müzesi haftanın her günü saat 08.30-17.30 arasında ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.