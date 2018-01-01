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Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

Hamza Hamzaoğlu Süper Lig'e geri döndü. Antalyaspor, daha önce Galatasaray'ı da çalıştıran Hamzaoğlu'yla 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:53
Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Antalyaspor, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.

Süper Lig'e Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Antalyaspor'da, kötü gidişin ardından ilk devrede 2 teknik direktör değişikliği yaşandı ve başkan görevden ayrıldı. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Antalyaspor, devre arasını fırsat bilip, ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, Leonardo Araujo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirmeyi planlıyor. Antalyaspor yöneticileri ile masaya oturan tecrübeli teknik direktör, kırmızı-beyazlı kulüple 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.

Gün içinde Antalya'ya gelerek sözleşme detaylarını konuşacağı belirtilen Hamza Hamzaoğlu'nun, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak olan Antalyaspor'un kampında, takımın başında yer alması bekleniyor. Antalyaspor yöneticileri aynı gün düzenlenecek imza töreniyle Hamza Hamzaoğlu'nun göreve başladığını duyurmayı düşünüyor.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 17:53
  1. Süper Lig
  2. Hamza Hamzaoğlu
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