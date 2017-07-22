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Antalyaspor’un Avusturya kampı

Antalyaspor’un, Salzburg kampında oynanacağı ilk hazırlık maçı için geri sayım başladı. Kırmızı beyazlılar, ilk hazırlık maçını pazar günü FC Erzerbirge ile oynayacak.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
Antalyaspor’un Avusturya kampı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maça bir gün kala takıma basketbol oynatıp şut ve taktiksel çalışma yaptırdı. Antrenmana izinli olan Samuel Eto’o, hasta olan Harun Alpsoy, ağrı şikayeti olan Chico ile kaleci Boffin katılmadı. Antalyaspor, düz koşu ve egsersiz hareketlerinden sonra beşe iki oynadı. Rıza Çalımbay, beşe iki oyunundan sonra takımı ikiye ayırdı. Bir grup düz koşu ile çalışmayı tamamlarken, diğer grup Çalımbay gözetiminde basketbol oynadı. Basketbol oyunundan sonra defans oyuncuları yüksek top çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dar alanda taktik maçı yaptı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
  1. Antalya
  2. Antalyaspor
  3. Avusturya
  4. Çal
  5. Rıza Çalımbay
  6. Salzburg
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