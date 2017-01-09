Antalyaspor'dan transfer bombası

Şu ana kadar sadece Galatasaray'dan Salih Dursun'u kadrosuna katan Antalyaspor, orta sahaya müthiş bir isim alıyor.

Antalyaspor'dan transfer bombası
Eklenme: 09 Ocak 2017, 23:28
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Şu ana kadar sadece Galatasaray'dan Salih Dursun'u kadrosuna katan Antalyaspor, orta sahaya müthiş bir isim alıyor... Kırmızı-Beyazlılar, yıllarca İngiltere'nin köklü kulübü Tottenham'da forma giyen ve son olarak Championship takımı QPR'da oynayan Sandro'yu Türkiye'ye getirdi.

Akşam saatlerinde Antalya'ya ayak basan futbolcuyla son görüşmeler yapılıyor. Brezilya Milli Takımı'nın formasını da 18 kez terleten yıldız oyuncu için teknik direktör Rıza Çalımbay da onay verirken, son detaylar konuşuluyor. Bir aksilik çıkmaması halinde Sandro'nun 2.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. (Fanatik)

 
EtiketlerGalatasaraySalih DursunAntalyasporİngiltereTottenhamTürkiyeAntalyaBrezilyaRıza Çalımbay
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