Antalyaspor'dan Samuel Eto'o açıklaması

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor'da, Başkan Ali Şafak Öztürk, taraftarın sabırsızlıkla beklediği 10 numara pozisyonu için görüştükleri oyuncuyu İHA'ya açıkladı. Öztürk, sabırsızlıkla beklenen orta saha oyuncusu için İtalya'nın Milan takımında forma giyen Arjantinli Jose Sosa ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Öztürk, ayrıca Menez'in sakatlığı, Sebastian Giovinco transferi, Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer haberleri hakkındaki bütün detayları açıkladı.

''ÜST DÜZEY FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜK''

Taraftarın sabırsızlıkla beklediği 10 numara için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Öztürk, "Bir ana transferimiz var. Şu anda da 10 numara transferi düşünüyoruz, inşallah onu da yapacağız ama doğru şartlar gerekiyor. Sürekli zaten bu kadar uzamasının da nedeni o yani. Biz kulübü hem mali açıdan zor durumda bırakmak istemiyoruz hem oradaki doğru oyuncu seçimini yapmak istiyoruz. Çünkü bence çok önemli bir pozisyon ve oradaki doğru dengeyi yakalayamazsanız takımın genel performansını negatif yönde etkileyebilecek bir pozisyon. Ondan orada düşüncemiz doğru adamı seçmek. Bundan dolayı bu kadar uzuyor. Bakalım, elimizden geleni yapıyoruz. Hiç kolay değil, çok emek verdik. Gerçekten o pozisyonda görüştüğümüz isimlerle, kariyerli futbolcularla görüştük" diye konuştu.

"GIOVINCO'YU İSTEDİK AMA...''

On numaraya yapılacak transfer hakkında daha önce medyaya yansıyan bazı oyuncularla görüştüklerini belirten Ali Şafak Öztürk, ABD 1. Ligi MLS ekibi Toronto'da forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Sebastian Giovinco hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Daha önceden medyada çıkan oyuncularla bazı girişimler oldu. Sosa vardı, Wilshere vardı, Banega'yı ben söylemiştim. Giovinco ile ilgili de bazı girişimler oldu ama maliyet olarak bir kere çok üst seviyelerdeler. Amerika'da oynayan oyuncu orada çok ciddi maaş alıyor. Biz o dengeye bakmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın da çok büyük bir beklentisi var. Hatta çok esprili şeyler de yolluyorlar bana. Çok heyecanlılar o konuda ama güvensinler. Biz alıyorsak da almıyorsak da en doğru kararı verip, en iyi şekilde tartıp öyle hareket etmeye çalışıyoruz" dedi.

''JOSA SOSA İLE GÖRÜŞÜYORUZ''

Başkan Ali Şafak Öztürk, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İsimleri söylüyorum zaten bunu da söyleyeyim de bundan sonra çok fazla şey yazmasınlar. Sosa ile de görüşmeler var, evet devam ediyor" diye konuştu.

''MENEZ SAKAT DEĞİL''

Sezon başında kadroya kattıkları dünyaca ünlü oyuncu Jeremy Menez'in sakatlığı hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Ali Şafak Öztürk, oyuncunun 2 hafta içinde hazır olacağını söyledi. Öztürk, "Menez'in pubis sakatlığı vardı. Baktığınızda tekrar oluşabilen bir şey, bu da kontrollerde çıkmıyor zaten ama sakat alındı diye kesinlikle bir şey yok. Bu süreçte ben art niyet olduğunu düşünüyorum. Süre çok abartıldı. Yok 3 ay, yok bilmem ne yani bir iki maç kaçırıp zaten takım ile antrenmanlara başladı. Kendisi de iki haftaya hazır olacağını söylüyor. Yani bu ay içerisinde inşallah hazır olacak ve takıma katkı sağlamaya başlayacak" şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİK''

Her transfer döneminde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Samuel Eto'o'ya Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklifin olmadığını söyleyen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Bize Fenerbahçe tarafından da ulaşmış resmi bir teklif olmadı. Sadece bir ilgilenme oldu. Zaten bizim basın sözcümüz Bora Terzioğlu söylemişti. Biz de kibarca bu işi düşünmediğimizi söyledik onlara ama fazla haber çıktı. Böyle olunca sürekli biz de yalanlama durumunda kaldık. Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

''ETO'O İLE SÖZLEŞME UZATABİLİRİZ''

Eto'o ile sözleşme uzatma konusunda düşüncelerini ifade eden Öztürk, "Olabilir. Oyuncularımızla genel anlamda uzatma da olabilir, olduğu gibi de kalabilir. Biz oyuncumuzla da konuşuruz. Şu anda öyle bir şey olmadı ama olabilir."

''ETO'O VE RIZA HOCAMIZ İLE BİR TOPLANTI YAPTIK''

Geçtiğimiz gün antrenman öncesi Samuel Eto'o ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yapılan toplantıda takımı ilgilendiren görüşmeler yaptıklarını belirten Ali Şafak Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Takım üstüne genel görüşmelerdi. Hedeflerimiz ile ilgili görüşmelerdi. Sezon öncesi planlamayı yaptığımız görüşmelerdi. Birebir konular değil de daha fazla takımı ilgilendiren konular hakkında görüştük."