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Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor, yıldız forvet Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda bir basın açıklamasında daha bulundu.

25 Temmuz 2017 Salı 15:10
Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto’o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya’ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:10
  1. samuel eto'o
  2. Fenerbahçe
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