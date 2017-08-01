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Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'nun başka bir takıma transferinin söz konusu olmadığı bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 16:59
Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'nun başka bir takıma transferinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki haberler üzerine kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya'ya mal olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:59
  1. Fenerbahçe
  2. Antalya
  3. Antalyaspor
  4. Kamerun
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